A ajuda médica para Dallewal parou quando os médicos não conseguiram encontrar veias para pingos intravenosos: corpos dos agricultores

Dois corpos de destaque dos agricultores no domingo (9 de fevereiro de 2025) disseram que a ajuda médica ao líder do fazendeiro em jejum Jagjit Singh Dallewal foi preso nos últimos seis dias, já que os médicos não conseguem encontrar suas veias para administrar um intravenosa gotejante.

“O assistência médica de Dallewal parou nos últimos seis dias porque suas veias estão bloqueadas e os médicos não conseguem encontrar suas veias para inserir (intravenosa) gotejamento”, disse Samyukta Kisan Morcha (não político) e Kisan Mazdoor Morcha Morcha (Kmm) uma declaração conjunta.

Coordenador do SKM (não político), o Sr. Dhallewal está em uma morte rápida no ponto de fronteira de Khanauri desde 26 de novembro do ano passado, buscando garantia legal de um preço mínimo de apoio para as culturas, entre outras demandas.

Ele começou a obter ajuda médica após uma delegação do governo central liderada pelo secretário conjunto (agricultura) Priya Ranjan em 18 de janeiro, convidou Skm (não político) e KMM para conversas para discutir suas demandas em Chandigarh em 14 de fevereiro.

No entanto, o Sr. Dallewal não terminou seu jejum e recebeu líquidos intravenosos.

Uma equipe de médicos do governo foi designada no local de protesto de Khanauri.

Dallewal disse anteriormente que não terminaria sua morte rápida até que o Centro aceitasse as demandas dos agricultores, incluindo uma garantia legal de MSP para colheitas.

Enquanto isso, tanto o SKM (não político) quanto o KMM estão se preparando para celebrar ‘Kisan Mahapachayats’ em Ratanpura em Rajastão (11 de fevereiro), a fronteira de Khanauri (12 de fevereiro) e a fronteira de Shambu (13 de fevereiro) para marcar o mar Fim de um ano de um ano do protesto em andamento.

Os agricultores sob a bandeira SKM (não políticos) e KMM foram acampados por suas várias demandas.