A Alemanha incentivou a compra de gás natural dobrado em russo (GNL) em outros países da UE, embora tenha interrompido anteriormente o envio direto de combustível, de acordo com um novo relatório.

A análise, publicada na terça-feira por organizações não-governamentais belgas, alemãs e ucranianas, afirma que a empresa de energia estatal alemã adquiriu 58 remessas de GNL russo através do porto francês de Dunkirk 2024, um total de 4,1 milhões de tons-mais que seis vezes Mais de seis vezes o volume importado no ano anterior.

As estimativas sugerem que entre 3% e 9,2% do suprimento de gás alemão ainda vem da Rússia, embora seja direcionado por outros países da UE.

Sefe, um ex-ramo da Russian Gazprom, anteriormente conhecido como Gazprom Germania, tem um contrato de longo prazo para suprimentos de GNL da unidade de exportação russa Yamal. De acordo com o contrato, Sefe supostamente dirigiu quase todos os seus encargos para uma fábrica de importação na França, onde o GNL rea e traz para o oleoduto europeu interconectado. Em novembro, a Alemanha enviou seus terminais de importação que foram operados para o estado para rejeitar completamente as cargas russas.













“A Alemanha proibiu as importações do GNL russo para seus portos, mas as importações adquiridas oficialmente da França e da Bélgica incluem o GNL russo, evitando efetivamente o gás”. Ele afirmou que Angelos Koutsis, um oficial de política de energia do Belgian Bonder Beer Leefmilie Research Center, que está no relatório Co -Author.



“O resultado é que todos os países incluídos podem afirmar que não são responsáveis ​​pela crescente demanda por GNL russo”. Ele afirmou.

Os ministros da Energia da Bélgica, França e Espanha – os países cujos portos recebem remessas russas pela UNP – alegaram que a maioria dos gases não é consumida no país, mas ocorre para outros países da UE, segundo o Financial Times.

A falta de transparência no mercado interno de gás da UE levou a “Direcionando um dedo entre os estados membros”, O relatório declarou, observando dificuldades em encontrar um volume preciso do sistema de GNL russo.

O relatório afirmou que a importação total do GNL russo da UE atingiu um nível recorde em 2024, saltando em mais de 19% nos termos anuais.

A Alemanha se beneficiou da energia russa barata por mais de duas décadas. Antes da escalada de conflitos ucranianos de 2022, a economia da UE mais importante confiou na Rússia em 40% das importações de gás e estava entre os impactos mais graves no bloqueio, reduzindo o suprimento.

Embora a importação de oleodutos da Rússia tenha sido interrompida principalmente no meio do limite relacionado ao conflito na Ucrânia e na sabotagem do Dipeline da Nord, os países da UE continuaram a comprar uma quantia recorde de GNL do país sancionado.

Em junho, Bruxelas direcionando combustível super-resfriado pela primeira vez, proibindo as operações de recarga, a transferência do navio para o navio e a transferência do navio-obale com o objetivo de reexportar para os países terceiros pela UE . As sanções têm um período de transição de nove meses.