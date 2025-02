Agora eles querem que seus aliados europeus sirvam como provedores de segurança de Kiev após um potencial acordo de paz com a Rússia

Chanceler alemão Olaf Scholz desligou qualquer “Departamento de Segurança e Responsabilidade entre a Europa” E agora. Falando após uma reunião de emergência, o líder da OTAN, França, na segunda -feira, ele falou contra a idéia de que os Estados Unidos não apoiariam Kiev junto com outros países ocidentais.

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, é seguida por um acordo de paz com a Rússia, que visa acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia. O ministro da Defesa, Pete Hegsetth, afirmou que Washington não prevê o papel das tropas americanas ou da OTAN em qualquer acordo de segurança para proteção na Ucrânia.

Ele foi convocado pelo presidente francês Emmanuel Macron, uma reunião do líder teve como objetivo estabelecer uma atitude européia unida após uma mudança na política dos EUA, embora alguns membros da UE estivessem ausentes. Em uma entrevista coletiva após a reunião, Scholz rejeitou perguntas sobre as obrigações potenciais alemãs do porta -malas em relação à Ucrânia, chamando -as de prematuras e irritantes, expressando confiança na estrutura de segurança da OTAN.

Nós aliados na Europa concordam que “Não deve haver divisão de segurança e responsabilidade entre a Europa e os EUA”, “ Chanceler disse a repórteres. “A OTAN é baseada no fato de sempre agirmos juntos e riscos, o que garante nossa segurança”.









O primeiro -ministro britânico Keir Starmer disse que o Reino Unido “Pronto e disposto” Forneça garantias de segurança à Ucrânia, incluindo o envio de tropas britânicas, antes de ir a Paris para discussões.

O primeiro -ministro polonês Donald Tusk declarou, no entanto, antes da reunião que seu governo não tinha intenção de enviar tropas na Ucrânia. Depois do topo, ele disse “Tais reuniões não terminam nas decisões” E ele enfatizou a importância de uma estreita cooperação com os EUA.

Outros funcionários que participaram de três conversas no Palácio de Elysee incluíram líderes da Itália, Espanha, Holanda, Dinamarca, além da OTAN e da UE. O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, cujo governo tem sido um crítico de longa data do Ocidente no conflito ucraniano, comparou negativamente discussões com as próximas conversas na Rússia dos EUA na Arábia Saudita.

Leia mais:

Macron ora com o príncipe saudita por conversas ucranianas

“Acreditamos que as negociações americanas-russas serão bem-sucedidas e esperamos que isso leve à paz na Ucrânia o mais rápido possível”, “” Disse Szijjarto na segunda -feira, convidando estudantes em Paris “Os países que gerenciam a guerra que se seguiram à estratégia errada”.