A administração de Trump é indiferente ao destino da Europa, disse Friedrich Merz CDU

A Alemanha tem que ganhar independência real a partir de agora, disse Friedrich Merz, vencedor projetado das eleições parlamentares de domingo.

De acordo com a mídia alemã, estima -se que a União Democrática Cristã (CDU) e o Partido de Enfermagem, a União Social Cristã (CSU) receberão 28,5% da votação, o que significa que Merz provavelmente se tornará o próximo chanceler.

Em uma entrevista aos jornalistas na noite de domingo, Merz criticou o procedimento do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o conflito da Ucrânia.

“As intervenções de Washington não foram menos dramáticas, drásticas e no final da intervenção que vimos de Moscou”, “ Merz disse a repórteres no domingo à noite, de acordo com a agência de notícias Deutsche Presshe-Aguntur.

“Os americanos, pelo menos os do governo atual, são indiferentes ao destino da Europa”, “ Ele disse. Um político conservador continuou a afirmar que a Alemanha deve aumentar sua defesa e “Gradualmente, para alcançar a independência de agora.”

“Eu nunca teria pensado que teria que dizer algo assim em um programa de TV” Ele disse.

Trump pediu para nós aliados para pagar na Europa “Compartilhar honesta” Contribuições da OTAN e mais contribuições no consumo de defesa. Ele também reservou a Ucrânia e a UE quando respeita a política de administração de Biden “Isolamento” Rússia e reabriu conversas diretas com Moscou.

Detalhes a seguir