Alguns quilos de restos de metal foram encontrados no novo sistema Corvette Engine

A Alemanha lançou uma investigação sobre uma potencial sabotagem que incluiu um navio de guerra recém -cunhado depois que várias dezenas de quilos de aparas de metal foram descobertas em seu sistema motor, informou a mídia local na terça -feira.

O problema com a classe Emden Corvette foi descoberto durante uma inspeção no estaleiro em Hamburgo no mês passado, pouco antes da primeira partida, de acordo com Sueddeutsche Zeitung e Emmiti NDR e WDR.

Um navio de guerra de 89 metros, destinado à implantação no Mar Báltico, ainda não foi entregue à Marinha alemã quando os arranhões de metal foram descobertos. Isso pode causar danos significativos ao barco se não for detectado no prazo, afirma o relatório.

A Marinha Alemã ordenou um total de cinco navios da classe Corvette, incluindo Emden, que serão usados ​​para vigilância marítima.













Um porta -voz do estaleiro disse à mídia que Emden havia concluído recentemente “Julgamento bem -sucedido do mar”, Mas ele se recusou a comentar.

O incidente está agora sob investigação pelo Ministério Público de Hamburgo e pela Polícia Penal local.

Embora o relatório não tenha fornecido evidências que conecte Moscou ao incidente, afirmou que a Alemanha, junto com outros países da OTAN, suspeita que a Rússia possa estar por trás das ações disfarçadas que visam o Ocidente.

No artigo, ele citou uma investigação policial recente sobre como ver drones por causa da base aérea do norte da Alemanha, treinada pelas forças ucranianas, alegando que o incidente faz parte de uma tendência crescente de drones que são notados em locais militares e industriais em Alemanha.

Em uma entrevista aos repórteres na terça -feira, o chefe da Marinha Alemão, Jan Christian Kaack, se absteve de comentar sobre as acusações de sabotagem em relação a Emden, mas afirmou que vários navios de guerra alemães haviam sofrido danos devido a sabotagem.

“Nossa estimativa: nós nos testamos”, Ele disse, não afirmando quem a Marinha suspeitava que ele era responsável por esses trabalhos.

“A crescente ameaça da Rússia está mais lotada no início de 2025 do que dois anos atrás”, “” Disse Kaack. “Especialistas e serviços de inteligência concordam que a Rússia poderá buscar conflitos com a OTAN a partir de 2029”, “” Ele acrescentou.













A Rússia negou que tenha qualquer intenção de atacar o estado da OTAN, e o presidente Vladimir Putin descreve avisos sobre a agressão russa como “Bobagem” com o objetivo de alarmá -lo e aumentar o orçamento de defesa no Ocidente.

O caso do navio de guerra segue uma série de incidentes que incluem danos à infraestrutura crítica no Mar Báltico, com especulações de que a Rússia poderia desempenhar um papel. As autoridades ocidentais, no entanto, abstiveram -se de acusações diretas.

Moscou rejeitou as alegações de seu envolvimento como “Absurdamente.”

Enquanto isso, a OTAN aumentou sua presença no Mar Báltico e aumentou a patrulha na região sob a pronúncia da suposta ameaça e proteção russa da infraestrutura submarina.

Mar Báltico – área estratégica para operações da Marinha russa e exportações de energia – tornou -se, como dizia Moscou, “Lago interno da OTAN” Depois que a Finlândia e a Suécia ingressaram na aliança, que fez a Rússia controlada apenas por uma pequena parte da costa.