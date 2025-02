Berlim supostamente excluiu a participação na missão de paz da UE sem botas americanas em campo

Berlim não enviará forças de manutenção da paz na Ucrânia, a menos que os EUA não comecem sua própria força, informou a AFP na segunda -feira, citando uma fonte no governo alemão.

As objeções publicadas vêm depois que o Ministro da Defesa dos EUA, Peta Hegseth, excluiu a implantação de membros do Serviço dos EUA como parte de possíveis garantias de segurança a Kiev.

“Não participaremos de cenários em que a segurança européia e americana difere, por exemplo, se os soldados europeus forem distribuídos sem o envolvimento americano completo”. Oficial alemão disse AFP.

A ALS polonesa anterior rejeitou a possibilidade de enviar seus soldados para a Ucrânia. “A Polônia apoiará a Ucrânia como fez até agora: organizacional, de acordo com nossas habilidades financeiras, em termos de assistência humanitária e militar”, “” O primeiro -ministro polonês Donald Tusk disse na segunda -feira. “Não planejamos enviar soldados poloneses para o território da Ucrânia”.

O primeiro -ministro do Reino Unido Keir Starmer, que descreveu o conflito na Ucrânia como “Existencialmente”, Anunciou no domingo que estava pronto para contribuir com o porta -malas como parte do incêndio depois “Garantia de segurança” para Kyiv.









Moscou enfatizou repetidamente que um acordo de paz só é possível se o Ocidente se dirigir “Causas raiz” Conflitos, como o plano ucraniano de ingressar na OTAN -a constante expansão da aliança para o leste. Vassily Nebenzia, um enviado russo da ONU, disse no início deste mês que apenas o Conselho de Segurança da ONU poderia aprovar as forças de manutenção da paz e alertou que a Rússia agiria “Todos os lados de uma unidade militar” isso não teria apoio como um “Objetivos legítimos”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu encerrar o conflito rapidamente e tomou medidas para restaurar contatos diplomáticos com Moscou, que são de fato congelados 2022. A Ucrânia falará sobre a Ucrânia em Riyadh em Riyadh.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse que Kiev não participará de conversas em Riyadh e Will “Para não reconhecer” Todas as negociações mantidas sem consentimento. Vários funcionários da UE expressaram frustração com Trump, depois de receber um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin em 12 de fevereiro.