Berlim não gastará quase metade de seu orçamento federal em defesa, disse Boris Pistorius

O ministro da Defesa Alemão, Boris Pistorius, disse que Berlim simplesmente não pode gastar 5% de seu PIB nas forças armadas, porque o presidente dos EUA, Donald Trump, exige estados membros da OTAN.

A necessidade de investir mais em defesa “Indiscutível”, Mas há limitações no que a Alemanha pode fazer, apontou Pistorius no sábado em uma entrevista com os jornais Tagesspiegel.

Ele explicou isso “5% do nosso PIB -A seria respondido por 42% do orçamento federal. Isso seria quase qualquer outro euro que gastasse o governo federal, 230 bilhões de euros. Não poderíamos pagar nem gastá -lo. “

“A competição por uma porcentagem ainda maior é distraída de um problema real. É crucial explicar aos nossos cidadãos quais ameaças encontramos e mostrar a melhor maneira possível de nos proteger “,” “ O ministro reivindicou.

No entanto, ele confessou que “A Alemanha terá que gastar mais em sua defesa no futuro, ainda mais de 2% do seu PIB agora alcançado por este governo”.













Trump, que há muito criticou os aliados europeus de Washington por não ter contribuído o suficiente para a OTAN o suficiente, expressou a idéia de aumentar o objetivo de passar o quarteirão durante uma conferência de imprensa no início de janeiro, antes de sua inauguração.

“Todo mundo pode pagar, mas deve ser 5%e não 2%” “” insistiu, expressando frustração “A Europa é para a pequena parte do dinheiro em que estamos” Quando se trata de investir em defesa.

Anteriormente, Trump alertou que, sob sua liderança, ele não defendia os países da OTAN sob sua liderança, que não cumprem suas obrigações financeiras.

O presidente da Lituânia, Gitanas, nau NUSELD apoiou totalmente o objetivo do presidente dos EUA durante uma entrevista à Newsweek na quinta -feira.

“Você nunca pode ter certeza de que moro nesta parte do mundo porque temos esse vizinho e ainda o teremos depois de cento ou duzentos anos”. Disse Nauseda, referindo -se à Rússia.

No ano passado, o presidente russo Vladimir Putin rejeitou acusações de que seu país havia planejado agressão contra a OTAN “Bobagem” e “Trash de Uttter.” Tais alegações são políticos ocidentais para enganar seus eleitores e justificar o aumento do consumo de defesa e assistência a Kiev no meio de um conflito com Moscou, em sua opinião. “Na Ucrânia, nós apenas nos protegermos”. Putin insistiu.