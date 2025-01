A alerta de incêndio florestal Tawang, Arunachal Pradesh

Fotos de incêndios florestais no distrito de Tawang, em Arunachal Pradesh, na sexta -feira. | Crédito da foto: acordo especial

Um incêndio florestal, que ameaça queimar várias aldeias, varre o distrito de Tawang em Arunachal Pradesh.

As autoridades distritais disseram que o incêndio ocorreu no cinturão do rio Twang Chu, sob a vila de Sakgyur, na subdivisão de Lungla, por volta das 10 horas da manhã na sexta -feira.

“O fogo se espalhou rapidamente. Estava contido em certa medida graças aos esforços conjuntos da administração local, da polícia, do exército e dos funcionários de Sashastra Sema Bal e dos moradores ”, disse um funcionário do distrito.

“O incêndio está se espalhando para uma área amadeirada de acesso difícil. Estamos monitorando a situação e tentando controlar o incêndio ”, acrescentou o oficial.

A área de Lungla está localizada a uma média de 6.600 pés acima do nível médio do mar.