A aliança DMK será fragmentada em breve: Rajenthra Bhalji

A aliança liderada por Dravida Munnetra Kazhagam logo se fragmentaria devido à governança “ineficiente” do governo DMK, afirmou o ex-ministro KT Rajenthra Bhalaji.

Ele estava se referindo à angústia expressa pelo Secretário de Estado do Partido Comunista da Índia (Marxista), K. Balakrishnan, contra o funcionamento do governo estadual enquanto falava aos repórteres aqui no domingo.

Balakrishnan perguntou ao ministro-chefe MK Stalin se uma emergência não declarada havia sido declarada em Tamil Nadu.

“Quando o AIADMK estava no poder, o então ministro-chefe Edappadi K. Palaniswami nunca impediu qualquer protesto organizado pelos partidos da oposição. Mas agora a polícia negava permissão para protestos não só à oposição, mas também aos partidos aliados do partido no poder. Não foi permitido aos partidos apontar as deficiências do Governo do Estado”, afirmou.

Nem mesmo os trabalhadores conseguiram levantar a voz pelos seus direitos.

A uma pergunta, ele disse que isto do líder do CPI(M) apenas indica as fissuras nos partidos da aliança liderada pelo DMK. “Em breve a aliança DMK desmoronará”, disse ele.

Bhalji disse que os pais no estado temiam pela segurança de suas filhas em faculdades e albergues. “Os acusados ​​envolvidos em agressões sexuais estavam em liberdade e continuam cometendo crimes e a omissão da polícia apenas reflete a ineficiência do Governo do Estado”, acrescentou.

Não só os partidos da oposição, mas agora também os partidos da aliança estavam contra o governo estadual.

O secretário distrital do AIADMK Virudhunagar West disse que não há sinal de que o DMK ganhe 200 assentos na Assembleia em qualquer lugar do estado. “As pessoas começaram agora a falar sobre eleições e estavam ansiosas por votar no AIADMK”, disse ele.