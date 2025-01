A ambiguidade continua sobre a nomeação do novo DGP de Andhra Pradesh

Com o Diretor-Geral da Polícia-Chefe do Corpo de Polícia (DGP-HoPF) Cap. Dwaraka Tirumala Rao aposentou-se antes de 31 de janeiro (final deste mês), continuou a ambiguidade sobre a nomeação do novo DGP do Estado.

Tirumala Rao, oficial do lote de 1989, que serviu em diferentes quadros no Andhra Pradesh Unido e na AP bifurcada, é o atual DGP e também o Diretor Geral da Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC).

Oficiais seniores do IPS, Madireddy Pratap do lote IPS de 1991, Harish Kumar Gupta (lote de 1992) e Ravi Shankar Ayyanar, Kumar Vishwajeet (lote de 1994) e alguns outros oficiais estão na corrida pelo posto mais alto.

Madireddy Pratap é o atual DGP (Corpo de Bombeiros), Harish Kumar Gupta é o DGP (Vigilância e Execução), Kumar Vishwajeet é o Secretário Principal do Governo (Casa) e o Dr. Ravi Shankar é o DGP (Departamento de Investigação Criminal) .

O Governo do Estado deverá apresentar a relação dos funcionários do IPS de categoria DGP, que tenham pelo menos seis meses de serviço. A lista com o painel de funcionários elegíveis deverá ser enviada três meses antes da aposentadoria do atual DGP, à Comissão Sindical da Função Pública (UPSC).

A Comissão selecionará três candidatos com base na sua antiguidade e mérito. O Estado poderá nomear um dos policiais pré-selecionados como Chefe da Polícia Estadual.

Diretiva do Supremo Tribunal

Em Outubro do ano passado, o Supremo Tribunal emitiu avisos de desacato aos secretários-chefes de oito estados, incluindo Andhra Pradesh, por alegadamente nomearem DGPs interinos, violando a decisão do tribunal superior de 2006 no caso Prakash Singh v.

No entanto, o governo AP nomeou DGPs interinos, que eram oficiais subalternos, violando ordens judiciais.

Enquanto isso, nomes de altos funcionários do IPS circulam há alguns dias entre os altos funcionários da polícia sobre o provável candidato ao cargo de DGP-HoPF.

“Espero que o governo do estado siga as orientações do Supremo Tribunal e dê prioridade aos altos funcionários do painel DGP-HoPF”, disse um oficial do IPS.