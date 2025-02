A América viola o domínio de Pumas e assume o capital clássico

Com objetivos de Israel Reyes e Álvaro Fidalgo, América derrotou o Puma 0-2 em 8. Dia de Fechando 2025 e garantiu o segundo lugar; Os estudantes universitários terminarão os empregos da MX League.

Com dois jogos consecutivos, vencendo seu rival máximo, Pumas é apresentado no chão Estádio Olímpico da Universidade com uma ferrocidade, no entanto, caro André Jardine Termos impostos, fazendo Álex Padilla -No debitador da MX League – será usado minuciosamente para evitar a queda do quadro.

Israel Reyes usa o erro de Alex Padille

Depois de algumas repreensões por instalações, America usou o chute livre em que Brian Rodríguez servido Israel Reyes E após o “empate” na linha do gol, a defesa de Águilas os colocou antecipadamente (1-0 AL 23 ‘).

Embora ambos caros Revoluções caíramÚltimos minutos Primeira parte Eles fizeram sua parte de emoções e controvérsias Ignacio Pussetto derrubou o tiro no poste, Piero quispe foi expulso E Gustavo Lema deixaria os vestiários cedo após o juiz ofensivo Fernando Hernández.

Antes de assobiar, Brian Rodríguez e Álvaro Fidalgo tiveram 0-2 No entanto, no entanto, as oportunidades no campo estrangeiro estavam faltando.

Álvaro Fidalgo marca seu quarto gol

Puma são modificados para começar a segunda metade, no entanto, depois da tela de Henry Martin, Álvaro Fidalgo usou a vantagem Eu fiquei sozinho na área e Maior vantagem Para MX Liga Tricampeon (0-2 AL 47 ‘), obtendo seu quarto gol em Clausura 2025.

Depois das notas, América esperou em seu campo Em busca de vitória, no entanto, no entanto, ‘Chiquito‘ Sanchez conseguiu converter o terceiro resultadoe ofensa Desde a parte de Rodrigo Aguirra, ele manteve 0-2 até o final do compromisso.

Com o resultado obtido, America Lega a 20 pontos e convence -o Segundo lugar Clausura 2025 Para o próximo fim de semana, enquanto Pumas estagna com 11 unidades e fora de posição para reprodução.

Ele Próximo jogo para Pumas Será na terça -feira, 25 de fevereiro, quando você visitar Xolos de Tijuana no estádio quente, enquanto América reaparecerá no sábado, 1. Martha para receber alguns Red Devils tolera No Tribunal da Cidade do Estádio Esportivo.

