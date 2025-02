A amigável data da primeira temporada da vizinhança da vizinhança 1 e 10 Data de lançamento, hora, onde ver

Ele A amigável vizinhança do Homem-Aranha Temporada 1 Episódio 9 e 10 Data de lançamento e hora Eles não estão muito longe e os fãs se perguntam quando podem esperar que esses episódios caam. Esses episódios são intitulados “Hero U Menace” e “If This Be My Destiny”, respectivamente. Os três episódios anteriores da série animada apresentaram as estreias do Demolidor e do Homem de Ferro.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber quando os episódios 9 e 10 serão lançados, bem como por onde vê -los.

A data de lançamento dos episódios é de 19 de fevereiro de 2025 e seu tempo de lançamento é das 12:00 do Pacífico (PT) e 3:00 da manhã, horário oriental (ET).

Confira seus horários de lançamento nos Estados Unidos abaixo:

Zona horária Data de lançamento Tempo de lançamento Tempo leste 19 de fevereiro de 2025 3:00 Hora do Pacífico 19 de fevereiro de 2025 12:00

Descubra quantos episódios estarão disponíveis para ver em sua amigável temporada do Homem-Aranha do Bairro, bem aqui.

Onde ver seu amigável bairro Homem-Aranha, temporada 1 e 10 e 10?

Você pode ver o seu amigável bairro do Homem-Aranha, episódio 9 e 10 a 10 a Disney+.

A Disney Plus é um serviço de propriedade de propriedade e operado pela Walt Disney Company. Esta plataforma oferece uma variedade de conteúdo de transmissão, desde filmes e programas de televisão a documentários e séries de animação. O conteúdo oferecido inclui propriedades populares, como Universo Cinematográfico da Marvel, Star Wars e filmes de animação da Pixar.

Qual é o seu bairro amigável do Homem-Aranha?

A sinopse oficial de sua amigável Homem-Aranha do bairro é a seguinte:

“Peter Parker está a caminho de se tornar um herói, mas a maneira de chegar lá é tudo menos comum”.