A aparição do Halbar Kadisperindagkop com camisa laranja após a violência dos manifestantes

Ternate, LONGA VIDA – A polícia em West Halmahera (Halbar), Norte de Maluku, disse que o caso de Kadisperindagkop Halbar Demisius Onasis Boky e sua equipe, que abusou de um manifestante por falta de querosene, foi tratado de forma transparente e ambos foram nomeados suspeitos.

Leia também: Circulam rumores sobre a mudança do Secretário-Geral depois que Hasto se tornou suspeito, esta é a resposta do PDIP

“Tratamos do caso envolvendo Kadisperindagkop Demisius Onasis Boky e um de seus funcionários, Rikson Boky, de maneira transparente e profissional, e ambos foram até apontados como suspeitos no caso de suposto espancamento e abuso de Hardi Do Dasim. prisão”, disse o chefe de polícia de Halbar, AKBP, Erlichson Pasaribu, na sexta-feira.

O caso começou na quarta-feira, 8 de janeiro, quando Hardi Do Dasim se dirigiu ao escritório do Departamento de Indústria, Comércio e Cooperativas (Disperindagkop) para protestar contra a escassez de querosene e alegadas taxas ilegais (extorsão).

Leia também: O advogado Hasto está surpreso por esta ser a primeira vez na história da Comissão de Erradicação da Corrupção que a Comissão de Erradicação da Corrupção emitiu 4 Sprindiks: Ordem supostamente válida

 Ilustração da perseguição (Fonte: istockphoto.com) Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Suspeita-se que o protesto tenha levado a espancamentos e abusos contra Hardi. O incidente foi registrado e se tornou viral nas redes sociais, atraindo a atenção do público.

Leia também: Hasto prepara pledoi em sete idiomas para fazer com que as autoridades indonésias se destaquem internacionalmente

O Chefe da Polícia de Halmahera Ocidental enfatizou que o processo legal permanecerá transparente e profissional até que o caso seja resolvido.

O chefe da polícia de Halbar, AKBP Erlichson Pasaribu, anunciou a situação do suspeito em uma entrevista coletiva na quinta-feira, 9 de janeiro.

Este caso foi transferido de investigação em investigação depois que os investigadores encontraram fortes evidências no título do caso.

Além disso, o andamento do caso já está em fase de investigação, e ambos foram apontados como suspeitos e foram presos.

Isso ocorreu depois que os investigadores obtiveram mais de duas evidências suficientes para identificá-los como suspeitos.

“O suspeito é suspeito de violar o artigo 170.º, n.º 1, subsidiário ao artigo 351.º, n.º 1, conjugado com o artigo 55.º, n.º 1, do Código Penal, relativamente a espancamentos e abusos. na prisão, enquanto por agressão é de 2 a 3 anos de prisão”, afirmou.

Os arquivos do caso da primeira fase estão programados para serem entregues ao Gabinete do Procurador Distrital de West Halmahera o mais tardar na próxima semana. (Formiga)