A aprendizagem real ocorre fora das salas de aula: NSS Status Officer

Esquema do Serviço Nacional do Estado do ANZER RN Inaugurando a unidade NSS em minha faculdade de treinamento, Ponnani, em 13 de fevereiro. Crédito da foto: Sakeer Hussain

O oficial estadual do esquema de Serviço Nacional (NSS), ANZER RN, apelou a estudantes e professores a não considerar as atividades do NSS como uma taxa adicional para eles. “A verdadeira aprendizagem está acontecendo fora das salas de aula”, disse ele enquanto inaugura a unidade NSS na MI Training College, Ponnani, na quinta -feira (13 de fevereiro).

O Dr. ANZER solicitou uma renovação das universidades da cama para manter o ritmo da paisagem educacional em mudança. Ele também enfatizou a importância de capacitar professores e alunos a usar as tendências modernas da tecnologia da informação no processo educacional.

O coordenador do programa NSS da Universidade de Calicut, na Shihab, fez o discurso de abertura. O principal Naseali MK presidiu a função. O oficial de programas assistentes da NSS, Ameen Farook UK, recebeu a reunião.

O Secretário Geral da Associação da Associação de Maunathul Islam (MI), Am Abdu Samad, Secretário da Associação Universitária de Estudantes, Asnath Mansoor, presidente do Conselho de Estudantes, Aswati TS e o conselheiro da União da União de A Universidade Safwa falou. O coordenador do aluno Nandana M. propôs um voto de agradecimento.