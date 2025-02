A aprovação dos americanos do Congresso Picos del para o ponto mais alto em quase quatro anos

A aprovação do trabalho do Congresso entre os americanos disparou nas semanas desde que o presidente Trump assumiu a posição das séries mais altas em quase quatro anos, de acordo com um fevereiro Poll Gallupamplamente impulsionado pelos entrevistados republicanos.

A pesquisa em 16 de fevereiro constatou que 29 % dos americanos aprovaram o trabalho que o Congresso está fazendo enquanto 65 % desaprovavam. Os republicanos têm majorias magras na câmera e no Senado.

É um forte aumento em uma pesquisa da Gallup de 15 de janeiro, quando a aprovação do trabalho do Congresso foi de 17 % e a desaprovação foi de 76 %. E marca as pontuações mais altas para o Congresso desde maio de 2021, quando a Gallup encontrou a aprovação de 31 % e 63 % de desaprovação para o Congresso.

O salto recente, que coincide com Trump assumindo que a posição é impulsionada principalmente por um aumento de 42 pontos em apoio aos entrevistados republicanos.

Em fevereiro, a aprovação do trabalho do Congresso foi de 53 % com os republicanos, 26 % com independentes e 5 % com os democratas; Em janeiro, esses números foram de 11 % para os republicanos, 17 % para os independentes e 23 % para os democratas.

Essa aprovação do Congresso entre os republicanos está no seu ponto mais alto em quase 20 anos, desde agosto de 2005, de acordo com outros dados da Gallup compartilhados com a colina.

Enquanto isso, o índice de aprovação de trabalho de Trump é de 45 %, uma marca de 47 % logo após sua inauguração em janeiro.

O aquecimento dos americanos para o Congresso ocorre quando os republicanos do Senado confirmaram muitos do gabinete Trump, incluindo eleições controversas como o secretário de Defesa Pete Hegseth, diretor nacional de inteligência Tulsi Gabbard e o secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert Kennedy Jr.

A Câmara e o Senado também rapidamente enviaram a lei de Lakn Riley, um projeto de lei para exigir a prisão de migrantes sem status legal se forem acusados ​​de crimes como o assalto, até a mesa de Trump. Foi a primeira legislação que Trump promulgou a lei.

Os republicanos do Congresso têm tarefas difíceis no próximo ano, incluindo o progresso da ambiciosa agenda legislativa de Trump, financiando o governo antes de um prazo final de 14 de março e elevar o limite de endividamento do país para o verão.

“A história mostrou que a aprovação dos partidários tende a desaparecer um pouco após um período inicial de lua de mel”, disse uma análise da Gallup.

Um aumento na aprovação do Congresso promovido pelos entrevistados partidários quando uma parte tem o controle da Câmara da Câmara, o Senado e a Casa Branca se alinham com as tendências históricas.

Os democratas relataram da mesma forma uma alta aprovação do Congresso quando mantiveram o controle de triunfo do governo de 2021 a 2023. Os republicanos também tiveram mais índices de aprovação do Congresso quando os republicanos unificaram o controle do governo de 2017 a 2019.

