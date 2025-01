A aquisição de arroz começa no distrito de Mayiladuthurai

O Coletor Distrital AP Mahabharathi inaugurou operações no centro de compras diretas (DPC) na vila de Kidarakondan, Tharangambadi taluk, na sexta-feira. | Crédito da foto: Arranjo Especial

A aquisição de arroz para a temporada de samba 2024-25 começou no distrito de Mayiladuthurai na sexta-feira, com o coletor distrital AP Mahabharathi inaugurando operações no centro de aquisição direta (DPC) na vila de Kidarakondan em Tharangambadi taluk.

No distrito já foram aprovados 175 CPDs para esta temporada de samba e 68 centros já estão em funcionamento. Os restantes centros serão abertos com base na chegada do arroz, disse Mahabharathi.

Nesta época de samba, o arroz foi cultivado em 68.880 hectares de terra no distrito de Mayiladuthurai, com um rendimento esperado de 3.44.400 toneladas. Deste total, espera-se que a Tamil Nadu Civil Supplies Corporation (TNCSC) adquira aproximadamente 250.000 toneladas.

As taxas de aquisição foram fixadas em ₹ 2.450 por quintal para arroz de variedade fina, que inclui ₹ 2.320 como preço mínimo de apoio (MSP) e ₹ 130 como incentivo. Para arroz de variedade comum, a taxa é de ₹ 2.405 por quintal, incluindo um MSP de ₹ 2.300 e ₹ 105 como incentivo. Os agricultores que vendem em sacos de 40 kg receberão ₹ 980 para a variedade fina e ₹ 962 para a variedade comum.

Os agricultores são obrigados a apresentar provas de cultivo, tais como documentos patta ou chitta, que podem ser obtidos junto dos funcionários administrativos da sua aldeia. Para obter ajuda, eles podem entrar em contato com a sala de controle do TNCSC 24 horas por dia pelo telefone 04364-211054 ou pelo gerente regional sênior pelo telefone 8760947606. As reclamações podem ser direcionadas ao coletor distrital ou aos fiscais da receita.

Mahabharathi exortou os agricultores a utilizarem as instalações fornecidas para garantir uma aquisição tranquila e oportuna.