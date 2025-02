A Arábia Saudita contradiz Trump: não há vínculos com Israel sem o estado palestino

A Arábia Saudita contradiz Trump: não há vínculos com Israel sem o...

A Arábia Saudita reafirmou seu apoio a um estado independente para os palestinos e alertou que não forjaria relações diplomáticas com Israel depois que o presidente Trump flutuava que os Estados Unidos assumiram a faixa de Gaza.

“O reino da Arábia Saudita também enfatiza o que havia anunciado anteriormente em relação à sua rejeição absoluta da infração dos direitos legítimos do povo palestino, por meio de políticas de assentamento israelense, a anexação das terras palestinas ou esforços para deslocar o povo palestino de sua terra, “o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse em um declaração Isso foi lançado na manhã de quarta -feira, apenas algumas horas depois que Trump fez os comentários surpreendentes sobre o futuro do enclave.

A Arábia Saudita foi um dos muitos aliados dos Estados Unidos que rejeitou a sugestão de Trump de que os Estados Unidos “assumiram” o Gaza devastado pela guerra e reafirmaram seu apoio a uma solução de dois estados na região.

Trump disse durante uma entrevista coletiva na terça -feira, juntamente com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, que estava visitando Washington, que os Estados Unidos poderiam cuidar de Gaza, limpando a terra de bombas desinteressadas e desenvolvendo a economia da área.

“A Arábia Saudita será muito útil e tem sido muito útil. Eles querem paz no Oriente Médio ”, disse Trump na terça -feira durante a conferência de imprensa.

“Os Estados Unidos cuidarão da faixa de Gaza, e também faremos um trabalho com ela, se o possuímos e seremos responsáveis ​​por desmantelar todas as bombas perigosas e outras armas no site, nivelar o site e se livrar de Os edifícios destruídos, nivelando -os ”, acrescentou.

A Arábia Saudita rejeitou o possível deslocamento permanente dos palestinos, escrevendo que os palestinos “permanecerão firmes em suas terras e não se mudarão dela” e acrescentarão que a posição do reino não é negociável e não “sujeita a compromissos”.

A normalização da Arábia Saudita com Israel é algo que o atual governo está procurando avançar. Os Estados Unidos orquestraram os acordos de Abraão durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca, um acordo que estabeleceu relações normalizadas entre o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e Israel.

“Acho que você se tornará um lugar internacional e incrível … não quero ser legal, não quero ser um cara sábio, mas o Riviera del Middle Oriente … isso pode ser tão magnífico”. Trump disse.

Quando perguntado sobre a implantação de tropas americanas, ele disse que Washington “fará o que é necessário”.

Fonte