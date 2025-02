A Arábia Saudita dá as boas-vindas à idéia de uma cúpula de Putin-Trump

Esta jogada segue uma conversa telefônica de 90 minutos entre os líderes dos EUA e Russo na quarta-feira

A Arábia Saudita disse na sexta -feira que elogiou o telefonema entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, e que recebeu a idéia de sua reunião no reino.

Putin e Trump conversaram por quase 90 minutos na quarta -feira. A chamada indica a primeira interação direta conhecida entre os EUA e os chefes russos do estado a partir da eskalagação do conflito ucraniano em fevereiro de 2022.

Poucas horas após uma ligação telefônica na quarta -feira, Trump disse a repórteres na Casa Branca que as negociações seriam realizadas na Arábia Saudita.

“O reino cumprimenta a manutenção do topo em seu território e confirma seus constantes esforços para alcançar a paz permanente entre a Rússia e a Ucrânia, que começou com o surto de crise ucraniana”. A declaração dizia. Riyadh acrescentou que continuou esses esforços nos últimos três anos.









O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman conversou com o verde e Putin repetidamente, sugerindo ajuda com negociações de paz e Moscou e Kiev. Em dezembro de 2023. O príncipe herdeiro visitou a Rússia, onde falou com Putin. O conflito ucraniano, bem como os preços do petróleo, Opep+e um conflito em Gaza, estavam na agenda da viagem.

O presidente dos EUA também anunciou na quinta -feira que as autoridades americanas e russas se reunirão às margens do evento em Munique na sexta -feira, e a Ucrânia também foi convidada a participar. No entanto, a conferência ou a mídia não anunciou essa reunião.

Leia mais:

Conflitos ucranianos e desafios da OTAN: Conferência de Segurança de Munique: como aconteceu

As delegações americanas e ucranianas se reuniram nas margens da conferência, e Zelensky concluiu que estava pronto para ir o mais rápido possível, de acordo com a paz real e garantida. Ele também disse que se encontraria com apenas um russo, Putin, mas somente quando ele tinha um plano comum com o presidente dos EUA e a Europa.

O vice -presidente dos EUA, JD Vance, também insistiu no início das negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia. “É importante que nos reunamos e comecemos a ter palestras que serão necessárias para terminar essa coisa no final”. Ele disse.