A Arábia Saudita recusa qualquer tentativa de mover os palestinos de seu país, disse o Ministério das Relações Exteriores na quarta -feira, repetindo seu “Com firmeza e inabalável” Compromisso com o estabelecimento do estado palestino. O comentário foi seguido pela proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Download de Gaza dos EUA. Falando em uma conferência de imprensa conjunta com Netanyahu na Casa Branca na terça “Riviera do Oriente Médio.” Ele também reiterou sua opinião de que os palestinos deveriam sair permanentemente de Gaza. O Ministério dos Relações Exteriores da Arábia Saudita anunciou uma declaração de que, embora lida diretamente com as observações de Trump, ele parecia responder sua proposta. O ministério disse “A rejeição inequívoca de qualquer violação dos direitos legítimos do povo palestino, seja através da política de assentamentos israelenses, da anexação dos países palestinos ou da tentativa de mover o povo palestino de seu país”.









“Paz permanente” não pode ser alcançado sem os palestinos que fornecem seus “Direitos legítimos” para o estado, foi dito, e persuadiu mais “Países que amam a paz para reconhecer o estado da Palestina” Baseado nas fronteiras de 1967 com Jerusalém Oriental como sua capital. O ministério enfatizou que Riyadh não estabeleceria conexões com Israel se esse estado -chave não for cumprido, acrescentando que sua atitude em relação aos palestinos é “Não pode ser negociado.” O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou o presidente Donald Trump para pensar “Fora da caixa” com sua proposta de suposição americana de gaze. O elemento -chave da proposta envolve gaze em movimento aproximadamente dois milhões de habitantes para países vizinhos, como Egito e Jordânia. Trump afirmou que os líderes regionais apoiavam seu plano, mas não forneceu detalhes sobre como a realocação seria implementada.









A idéia foi para uma grande crítica no Oriente Médio e além com organizações de direitos humanos que a descreveram como uma forma de limpeza étnica. O embaixador palestino na ONU, Riyad de Mansour, disse quarta -feira que os palestinos em Gaza, em vez de se mudarem para outros países, devem receber um retorno de suas antigas casas no atual Israel. “Para quem quer enviar” Gazani “Em um feliz” lugar bonito “. Mansour disse, “Que eles voltem, você sabe, para suas casas originais em Israel. Há lugares bonitos lá e eles ficarão felizes em retornar a esses lugares.” Cerca de 47.500 palestinos foram mortos e mais de 111.500 feridos em 15 meses de ataques israelenses a Gaza, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Enclave. Os dados da ONU sugerem que 90% da população de gaze foi deslocada em batalha. Israel lançou sua operação militar em Gaza depois que o ataque cruzado do Hamas foi morto por cerca de 1.200 pessoas e 250 outras foram feitas como reféns. O fogo lateral foi comparado às constantes trocas de prisioneiros. O relatório das autoridades israelenses 79 reféns permanece em Gaza, 35 dos quais foram assumidos como mortos.

