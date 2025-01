A arte de viver organicamente

Kamarkattu Ecostore está dando um passo impressionante no digital. Percorra a página do Instagram (@kamarkattu.ecostore) para ver como. A microempresa publica histórias visuais que encantam não apenas com seus produtos acabados, mas também com os processos mundanos que levam essas criações para uma prateleira de sustentabilidade.

Em primeiro lugar, uma visão geral da posição desta empresa sediada em Velachery sob um sol verde. Ele se encaixa no molde clássico de uma microempresa. Se você contasse a força de trabalho nos dedos, haveria dois dedos espalhados: uma equipe de produção feminina de oito membros. Oferece cuidados com a pele e itens essenciais para a casa com um destaque circunflexo colocado firmemente em alternativas sustentáveis. Ele observa que obtém ingredientes nativos naturais, livres de toxinas e vê a Brown Living como um ponto de entrada para os clientes.

Kamarkattu Ecostore, uma microunidade com sede em Velachery, vende produtos sustentáveis ​​para a pele e para o lar. Fotos: Arranjo Especial | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

De volta à sua página do Insta, confira essas postagens. Intitulado “Sem plástico e orgulhoso”, um rolo de imagens de pedidos embalados em embalagens ecológicas apresenta esta linha: “Cada vez que preparamos seus pedidos, sorrimos de orgulho com a quantidade de plástico que evitamos”. E em uma série de postagens, ela teceu uma história visual em torno da temporada de férias de dezembro de 2024, “gravando” motivos de Natal reconhecíveis em seus “sabonetes” sustentáveis ​​(como ela chama seus sabonetes de tamanho pequeno). Então, surgiram esses sabonetes orgânicos em formato de Papai Noel, árvore de Natal e trem. Esta história do Insta intitulada “Soapy’s Christmas Story” foi acompanhada por uma cativante música de Natal. Uma nota que acompanhava dizia: “Nossas meninas ficaram tão entusiasmadas com todos esses lindos sabonetes de Natal e fizeram uma historinha com eles… vamos postar a história em uma foto todos os dias”. E continuaram fazendo exatamente isso nos dias seguintes, criando dois personagens que Bubbles e Soapy fizeram com suas novelas que avançariam a narrativa.

Thendral Manimozhi, fundadora e impulsionadora da Kamarkattu Ecostore, ri da memória recente: a ideia de “Soapy’s Christmas Story” veio de alguém que estagiou conosco, ela revela. Os rolos têm um toque pessoal cativante que realmente permite ao espectador ignorar as irregularidades nas bordas que carregam. Os rolos parecem ter sido criados espontaneamente e a própria equipe aparece neles com roteiros preparados às pressas. Mas é difícil questionar a sua eficácia, já que a sua qualidade diletante é o seu ponto forte, pois inspira confiança.

A forte amarração digital desta microempresa faz sentido quando se verifica a sua data de origem. Nasceu em 2020 durante a pandemia de COVID-19. Thendral, um engenheiro civil com 10 anos de experiência em vendas e marketing, lançou-o após um momento de haha. Foi um momento de verdade que a levou a questionar os efeitos do uso de pasta de dente e sabonetes comuns. No quadro deste questionamento descobriu a motivação para criar produtos livres de toxinas, promover o consumismo consciente e também torná-lo uma proposta acessível.

A marca iniciou sua jornada de negócios em um ritmo lento, limitando-se a alguns produtos como pós de banho, óleos de coco virgem, Kajal natural e xampus em barra (afinal, a pandemia estava se aproximando), e se expandiu para conseguir comercializar cerca de 200 produtos agora. Sua linha de produtos teria sido bastante ampliada, mas permanece essencialmente inalterada. A sustentabilidade impulsiona o negócio e todos os processos, desde a origem até ao envio, são totalmente isentos de plástico. A embalagem utiliza papel preto e branco, além de papelão reutilizável ou compostável e jornais como enchimento. Até a fita da embalagem não contém plástico. Thendral destaca o facto de a marca evitar embalagens chamativas e optar por designs simples, o que por vezes afeta o apelo do cliente, mas está alinhado com a sua visão de uma vida sem desperdício.

A microempresa não opera a partir de um showroom e é essencialmente um negócio de venda por correspondência e a geografia está fora da equação.

Para seus produtos, as matérias-primas indígenas são provenientes de estados como Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengala Ocidental e Delhi. A marca também revende produtos de fibra de coco, nim e bambu de uma sociedade cooperativa em Kanyakumari. Os produtos populares incluem xampus em barra, sabão em pó, sabão em pó e uma esfoliação facial feita com 30 ervas e flores em pó, para serem misturadas com coalhada. Thendral observa que eles educam os clientes sobre a sustentabilidade, reiterando continuamente os princípios básicos. Ela enfatiza o foco da marca em produtos de longa duração, mostrando como exemplo uma barra de barbear usada por uma cliente há mais de um ano e meio. O nome “Kamarkattu” reflete esta filosofia, inspirada na doçura persistente dos doces e no conceito de produtos “naked”, livres de toxinas e conservantes.

A equipe de produção do Kamarkattu é formada por oito mulheres com uma jornada de trabalho de cinco a seis horas diárias que lhes permite cumprir suas responsabilidades pessoais sem maiores dificuldades.

Kamarkattu Ecostore, com sede em Velachery, usa embalagens sem plástico | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Thendral afirma que apesar de desafios como custos de produção mais elevados resultantes de práticas sustentáveis ​​e margens reduzidas, a marca mantém a acessibilidade. Thendral observa que as pequenas marcas sustentáveis ​​muitas vezes fecham as portas devido ao escrutínio do consumidor sobre custos e autenticidade, enquanto as grandes marcas que se envolvem em greenwashing enfrentam menos questionamentos. Apesar dos desafios, Kamarkattu continua a promover os seus valores de sustentabilidade e consumo consciente, acrescenta.

Thendral está entre os defensores da sustentabilidade que acreditam que quando você se torna ecológico, deve evitar pensar em silos. Você tem que se juntar ao movimento. Ele participa de um grupo de WhatsApp associado ao India Wasted 360 para trocar ideias e enfrentar desafios relacionados a negócios e vida sustentáveis, e anualmente se conecta off-line com essas pessoas que pensam como você por meio de um encontro.