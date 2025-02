A ‘arte do prazo’ de Trump se orgulha de sua habilidade

Chame de “Arte do prazo”.

O presidente Trump demonstrou em suas primeiras semanas de seu segundo mandato uma tendência a estabelecer um prazo para um líder estrangeiro, abrir o prazo e depois declarar vitória quando ele pode extrair algum valor.

Trump fez isso quando disse pela primeira vez no Canadá e no México que seria espancado com tarifas no dia da inauguração, apenas para mudar o prazo para 1º de fevereiro. Quando ele preparou as tarifas naquele dia, ele conseguiu promover concessões no pedido de fronteira e pressionou o prazo por um mês.

O presidente nesta semana ameaçou o Hamas com um prazo no sábado para libertar todos os reféns restantes em Gaza. Havia um pouco de manobra, dizendo que Israel poderia optar por cancelá -lo. Mas a mera ameaça permite que Trump se dedique a um mais forte e potencialmente ganhe alguma coisa.

“Ele está usando prazos para forçar as mãos das pessoas”, disse um aliado de Trump ao The Hill. “Essa ameaça de prazos é uma maneira de Trump fechar a lacuna no tempo em uma melhor negociação para os Estados Unidos”

Trump há muito tempo usa a retórica de belicosidade e a ameaça de ação para obter a reação dos rivais e levá -los à mesa. Mas ele confia especialmente que nos meses desde que venceu um segundo mandato.

A tática nem sempre foi completamente bem -sucedida, mas permitiu a Trump mover os postos quando necessário e declarar vitória quando ele pode obter concessões.

Ele ameaçado no início de janeiro Que “todo o inferno explodirá no Oriente Médio” se o Hamas não lançasse todos os reféns para o dia da inauguração. Embora todos os reféns não tenham sido divulgados em 20 de janeiro, o Hamas e Israel chegaram a um alto contrato de incêndio que permitiu que alguns reféns fossem divulgados nas semanas posteriores.

Trump, insatisfeito com o ritmo dos reféns, novamente ameaçou nesta semana que o Hamas enfrentaria consequências se não libertasse mais prisioneiros no sábado ao meio -dia.

“Pessoalmente, acho que o Hamas não cumprirá o prazo. Eles estão tentando interpretar o cara duro, mas veremos quem é o cara duro aqui ”, disse Trump na terça -feira.

Trump disse de maneira semelhante que pretendia impor tarifas no Canadá e no México por semanas antes do dia da inauguração. Mais tarde, estabeleceu um prazo em 1º de fevereiro para impor essas taxas. Quando Trump assinou as tarifas em 1º de fevereiro, a pequena impressão estipulou que entraria em vigor em 4 de fevereiro.

Essa margem de manobra extra permitiu que Trump fizesse as últimas ligações com os líderes do Canadá e do México, que se comprometeram separadamente para tomar medidas adicionais para tomar medidas energéticas contra o fluxo de drogas ilegais na fronteira. Agora, o prazo para tarifas é no início de março.

Para os céticos, os prazos em mudança de Trump são um sinal de que eles estão simplesmente usando -os como uma tática de negociação e que não precisam ser levados a sério. Eles são flexíveis, desde que Trump possa promover algum valor enquanto isso.

Mas para os aliados de Trump, o uso de prazos, mesmo quando são flexíveis, são apenas mais um sinal de sua destreza no tratamento.

“Ele é o mestre da arte do acordo. Ele é o comerciante dos Estados Unidos ”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na quarta -feira. “Ele leva de uma posição para garantir a paz através da força. E acho que isso repetidamente em apenas quatro semanas, vimos o presidente negociar acordos bem -sucedidos com nossos parceiros, nossos adversários em todo o mundo.

‘Elon Musk Distorm System’ é fortalecido

Mova, “Sistema de Transtorno de Trump”. O círculo do presidente vê uma nova aflição que assume os democratas e é uma que pode ser politicamente útil: “Síndrome do transtorno de Elon Musk”.

“O EMD pode ser mais poderoso que o TD em termos de vida sem aluguel livre nas cabeças dos democratas”, disse o aliado de Trump ao The Hill.

O bilionário, o melhor aliado do presidente e o chefe dos esforços do governo para reduzir o governo, tornou -se um ponto de fixação para os oponentes de Trump. Eles não são mais todo movimento de Trump que alarma e irrita os democratas, mas o de Musk, já que ele constrói uma influência e poder extraordinários dentro da Casa Branca.

Os democratas descreveram Musk como o verdadeiro presidente e aquele que dá os tiros. Os legisladores democratas passaram a maior parte do primeiro subcomitê de quarta -feira na audiência sobre a eficiência do governo atacando Musk. Representante Robert García (D-Calif.) Ele tirou uma foto de Musk, descrevendo-o como um “D-PIC”.

O próprio Musk reconheceu que é uma haste de raios para controvérsia e ataques.

“O quê? Eu tenho detratores? Musk perguntou sarcasticamente quando um jornalista procurou na terça -feira perguntar sobre o que os críticos disseram.

Mas os ataques de almíscar beneficiarão Trump, de acordo com alguns de seus consultores e seguidores. Dá uma distância de Trump de certas controvérsias e força os democratas a defender certas despesas que muitos americanos podem ver como desnecessário.

“É uma arma política para Trump, porque força os democratas a defender o indefensável”, disse Ford O’Connell, um estrategista republicano.

O que fazer dos comentários de Trump sobre Vance

Beltway percebeu quando Trump disse ao apresentador da Fox News, Bret Baier, durante uma entrevista antes do conselho super atual que era o vice -presidente “muito cedo” Vance como seu sucessor olhando para o futuro até 2028.

“Não, mas é muito capaz”, disse Trump. “Acho que você tem muitas pessoas muito capazes. Até agora, acho que ele está fazendo um trabalho muito fantástico. É muito cedo, estamos começando.

O lugar de Vance foi feito muito na administração nas primeiras semanas, principalmente devido à alta visibilidade do almíscar.

Fontes próximas à Casa Branca disseram que Vance tem um forte relacionamento com Trump. Eles também convocaram Trump que ele o atacou em navegar no futuro de Tiktok e com a reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta semana como um sinal de que ele está sendo confiado a grandes problemas.

Alguns aliados de Trump também minimizaram os comentários de Trump com a Fox News, comparando -o ao ano passado, quando ele transformou seus colegas de equipe em uma versão do Beltway de “The Apprentice”.

“Não há como dizer a quem ele escolherá, porque ele quer que todos trabalhem em sua agenda o mais duro possível para que ele possa ser a pessoa escolhida”, disse um consultor de Trump ao The Hill. “No entanto, ao mesmo tempo, se íamos dizer a partir de hoje quem é o favorito, é absolutamente JD”.

