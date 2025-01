A Ásia se recuperou com câncer, mudou a Itália e escreveu sua mattarelle

A Ásia – uma garota de 14 anos que sofre de um tumor que se concentra no ódio e que o presidente Mattarella escreveu: “Parabéns pela sua força” – curou. “Estou sem câncer”, escreveu ele no Instagram, repetindo -o no domingo à noite na TV em hienas que conversaram com ela.

A história da menina Sala Consilina, na província de Salerno, chegou ao centro das atenções em maio passado, quando suas histórias sociais, onde ela apareceu com um sorriso entre a quimioterapia e o segundo ciclo, mudou o presidente da República. “Ásia, vi seu vídeo e você é muito bom! Parabéns pela sua força e pelos melhores votos. A mensagem que levou uma garotinha e tornou ainda mais determinado a derrotar a doença: “Agradeço ao presidente Mattarel por sua sensibilidade e humanidade. A Ásia espera encontrá -lo um dia ”, disse Rossana, mãe.

A Ásia lutou por um longo tempo contra o tumor sem desistir. E, além de sua doença, ele se viu enfrentou uma má história de bullying nas mídias sociais. Durante os ciclos quimioterapêuticos do Hospital Santobono-Pousyllipho em Nápoles, a Ásia passou muito tempo nas mídias sociais, que frequentemente publicavam suas fotos e histórias que a retratavam com Bandan. Ao lançar o bullying, que enviou notícias ofensivas que sua mãe decidiu publicar para relatar a desumanidade desse comportamento. O efeito foi uma enorme onda de amor e solidariedade, que sempre impressionou uma garotinha nas mídias sociais, até a saudação e o incentivo de Mattarella.

Na noite de domingo, as hienas se retiraram o Calvário, até a última quimioterapia e os últimos testes que haviam sancionado. Ela, ela agora tem uma “bela amiga” e não precisa mais usar um lenço porque o cabelo dela está enrolado: “Estou esperando para estender a mão e é mais forte para piá -los em vermelho quando prometi”. E notificação no Instagram? “Fiz isso para aqueles que me amam e para quem me odeia”, disse Hyenas.

