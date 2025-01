A assinatura do contrato de serviço do Hajj começou, meta a ser concluída até 14 de fevereiro de 2025

VIVA – O processo de fornecimento de alojamento, transporte, consumo e serviços públicos aos peregrinos indonésios entrou na fase de assinatura do contrato. O Gabinete de Assuntos HAJJ (KUH) do Consulado Geral da Indonésia em Jeddah começou gradualmente a assinar contratos com prestadores de serviços na Arábia Saudita.

A primeira etapa começou com a assinatura do contrato de serviço de hospedagem na região de Makkah, que aconteceu no escritório do Código Penal em Musyrifah, Jeddah, no domingo (26/01/2025). Um total de 40 fornecedores de alojamento assinaram um contrato com o Engagement Making Officer (PPK) de Kuh Zakaria Anshori. Este processo foi liderado pela equipe técnica do Hajj, bem como pelo Cônsul do Hajj no Consulado Geral da Indonésia em Jeddah, Nasrullah Jasam.

 Assinatura do contrato de serviço do Hajj no Escritório do Código Penal em Musyrifah, Jeddah

A PLT também participou do evento. Inspetor Geral do Ministério da Religião, Faisal; Cônsul Geral da Indonésia em Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary; Ministério da Religião Irwil I Itjen, Khairunnas; Irwil v Itjen Ministério da Religião, Ahmadun; Bem como o advogado do Código Penal, Ehaab Abdulqadir Gamloo.

“A assinatura deste contrato é uma prova clara do compromisso do governo em se preparar para a implementação do Hajj 1446 H/2025 AD”, disse Nasrullah Jasam em seu comunicado recebido pela Viva, Jacarta, segunda-feira (27/01/2025).

Acrescentou que este processo foi o resultado do árduo trabalho de prestação de serviços que iniciou negociações de seleção e preços desde dezembro de 2024. “As etapas são realizadas por etapas, começando pelos serviços de alojamento, seguindo-se os serviços públicos, restauração e transporte em Meca e Medina”, explicou Nasrullah, que também atua como Autoridade de Usuários do Orçamento (KPA).

Nasrullah garantiu que todos os contratos de serviços fossem concluídos até 14 de fevereiro de 2025, de acordo com o prazo estabelecido pelo governo saudita. Ele também enfatizou a importância de prestar o melhor serviço aos peregrinos.

Pl. O Inspetor Geral do Ministério da Religião da República da Indonésia, Faisal, lembrou aos prestadores de serviços que obedecessem a todos os compromissos acordados no contrato. “As violações de contrato podem estar sujeitas a sanções na forma de multas de lista negra”, disse ele.

Faisal também pediu aos fornecedores que relatassem se havia partes que solicitaram recompensas de qualquer forma durante o processo de aquisição de serviços. Isto visa garantir transparência e integridade na implementação da peregrinação.

O Cônsul Geral da Indonésia em Jeddah, Yusron Ambary, apelou aos alojamentos e outros prestadores de serviços para utilizarem produtos indonésios na implementação do Hajj.

“Convidaremos prestadores de serviços para participarem de exposições de produtos indonésios em 23 ou 24 de fevereiro de 2025 em Jeddah. Esta será uma oportunidade para eles se encontrarem com parceiros indonésios”, explicou Yusron.