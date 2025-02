A Associação de Cervenderos quer que Telangana permita que as empresas coloquem um preço em seus produtos como desejarem

Agradecendo a decisão do governo de Telangana que aumenta os preços da cerveja, a Indian Breice Association (BAI) disse que o governo deve permitir que as empresas defina o preço de seus produtos como desejarem “, o que torna os estados amigáveis ​​a investimentos como Maharashtra e Karnataka”.

“Um sistema liderado pelas forças do mercado é o sistema mais eficiente que beneficia a todos, e continuaremos envolvendo o governo para isso”, disse Vinod Giri, diretor geral da BAI em comunicado. O governo do estado emitiu ordens na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025), aumentando os preços da cerveja em 15% na terça -feira (11 de fevereiro de 2025).

A Associação também pediu a Revanth Reddy para resolver a questão das antigas parcelas pendentes da indústria da cerveja.

“Embora o aumento permitido seja menor que o aumento do custo de produção ou o que o setor esperava, nós o apreciamos, pois indica que o governo leva em consideração as preocupações do setor sobre a viabilidade dos negócios no estado e seguiu sua promessa de investigar isso.

Giri disse que Telangana é um estado muito importante para a indústria da cerveja e que a cerveja fabricada localmente, sendo um produto de alto volume, cria um enorme impacto econômico na cadeia de suprimentos em alta e a jusante no estado, mesmo em emprego, acessórios, logística e hospitalidade. setores

“Uma indústria de cerveja saudável beneficia a todos. O setor está totalmente comprometido com o estado e espera que um ambiente regulatório propício no estado contribua com a melhor capacidade ”, afirmou.