A Associação de Jornalistas Indonésios nega a nomeação de New Ketum Illegal

Yakarta, vivo – A Associação de Jornalistas Indonésios (PWI) negou Hendry Ch.

O Presidente do PWI central, Zulmansyah Seedang, enfatizou que Hendry Ch.

 Ilustração de jornalistas ou imprensa.

Zulmansyah considerou que Hendry Ch.

A decisão de demissão é válida e aceita por todas as partes de acordo com as disposições aplicáveis ​​no PWI.

“A partir da decisão do Conselho Honorário de PWI, Hendry Ch. O despertar não faz mais parte do PWI. Portanto, todas as declarações feitas pela pessoa preocupada com a sustentabilidade de sua posição como presidente são inválidas”, disse Zulmansyah em sua declaração, Quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Além disso, o PWI Pusat também disse que a organização liderada por Hendry Ch.

Portanto, as atividades organizadas pelo partido, incluindo o Dia Nacional da Imprensa de 2025 (HPN) no sul de Kalimantan, não tiveram legitimidade legal e não foram reconhecidas pelo PWI central.

Hendry cap. Nos últimos desenvolvimentos, a polícia metropolitana de Yakarta convocou quatro administradores centrais do PWI para dar testemunhos relacionados a supostos atos criminais de fraude e peculato de fundos em posições cometidas por Hendry Ch. Geral do PWI Central Sayid Iskandarsyah, bem como uma série de outros partidos.

O exame dos quatro gerentes do PWI Central Teras como “testemunhas -chave” ocorreu de 8 a 10 de janeiro de 2025 na polícia metropolitana de Yakarta.

Este caso está relacionado ao suposto peculato do Teste de Competência do Jornalista (UKW) que ocorreu em dezembro de 2023 a fevereiro de 2024 e supostamente violou o artigo 372 do Código Penal, o artigo 374 do Código Penal e do Artigo 378 do Código Penal.

A administração policial do suposto crime começou com um relatório apresentado por H. Helmi Burman, membro do Conselho Honorário Central do PWI (DK).

Zulmansyah enfatizou que Hendry cap.

“A decisão de demissão foi tomada por meio de procedimentos legais e de acordo com os regulamentos organizacionais”, disse Zulmansyah.

Ele enfatizou que cada reivindicação feita por Hendry cap.

Zulmansyah também convidou todos os membros da imprensa para apoiar o PWI legítimo para manter a integridade e o profissionalismo da imprensa indonésia.