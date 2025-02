A Associação de Proprietários de AP LLOR exige a retirada do projeto de notificação nos regulamentos relacionados à idade do veículo

Os membros da Associação de Proprietários de Caminhões de Andhra Pradesh pediram ao Ministro do Transporte da União e das Estradas Nitin Gadkari que retirasse o projeto de notificação emitido pelo Governo Central em 7 de fevereiro de 2025 por restrições impostas aos principais veículos de 12 anos.

Em uma carta endereçada ao Ministro da União, o Secretário -Geral da Associação, YV Eswara Rao, disse que o projeto de notificação sobre restrições a veículos ao longo de 12 anos está causando angústia entre os proprietários e fatores de veículos em todo o país por vários motivos .

“A nova regra levaria à perda de meios de subsistência, uma vez que um grande número de proprietários e motoristas depende de seus veículos porque estão trabalhando por conta própria. Esse regulamento os forçará a deixar o trabalho, afetando severamente seus meios de subsistência ”, disse Eswara Rao.

Ele disse que também aumentaria um ônus financeiro para os governos estaduais e o Sistema de Distribuição Pública (PDS), uma vez que as restrições aos veículos antigos levariam a uma maior carga financeira através de posições de transporte nos governos estaduais, especialmente na gestão da DP e em outros serviços essenciais .

Ele disse que a associação queria que as estações de teste automatizadas (ATS) fossem abolidas ou realizadas sob o controle do governo do estado.

Ele disse que os proprietários de veículos já estavam frustrados com acusações excessivas de pedágio e que o novo regulamento seria adicionado apenas à sua carga. Exigiu uma taxa de aptidão fixa de ₹ 500 para veículos pequenos e médios e ₹ 1.000 para produtos pesados ​​e veículos de passageiros.

Ele disse que o centro deve retirar o rascunho de notificação ou modificá -lo para proteger os proprietários de veículos da exploração financeira.