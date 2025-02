A associação exorta a polícia de Coimbatore a agir fortemente na segurança rodoviária

A Associação de Segurança Rodoviária do Distrito de Coimbatore instou a polícia da cidade a garantir a adesão aos limites do governo e ônibus particular para evitar acidentes fatais, instalando dispositivos de controle de velocidade.

Outros problemas, como a interpretação da música em volume total e o chifre implacável nos ônibus, também devem ser abordados para a segurança de outros usuários da estrada, disse M. Devendra, secretária da Associação de Segurança do Distrito de Coimbatore, em uma representação do Comissário de Polícia da cidade de Coimbatore, Coimbatore City.

A associação também marcou o congestionamento do tráfego ao longo da Mettupalayam Road, Touchi Road e Ukkadam, apesar da construção de passos altos, a interrupção do tráfego causada por estacionamento aleatório com veículos na estrada no bairro de Sai Baba, Avinashi Road e outros lugares ao longo de Mettupalayam Road e publicidade calma em estradas bordadas que impedem o movimento do veículo.