A atividade da gripe agora mais alta em 15 anos: veja o que afirma que eles têm pior

(Nexstar) – Os casos de influenza continuam a aumentar com os níveis de atividade do vírus nos EUA. Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Um indicador de atividade da gripe é a porcentagem de visitas ao escritório do médico conduzido por sintomas semelhantes a gripe. Na semana passada, esse número foi claramente maior que o pico de qualquer estação de gripe de inverno desde 2009-2010, quando uma pandemia de gripe suína atingiu o país, de acordo comdadosPublicado na manhã de sexta -feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Obviamente, outras infecções virais podem ser confundidas com a gripe. Mas o Covid-19 parece estar em declínio, de acordo com os dados do hospital e as projeções de modelagem do CDC.Dados disponíveisTambém sugere que outra doença respiratória, o RSV, vem desaparecendo em todo o país.

(Crédito: CDC)

A gripe forçou as escolas a fechar em alguns estados. O Distrito Escolar Independente de Godley, um sistema de 3.200 estudantes perto de Fort Worth, Texas, fechou na semana passada por três dias depois que 650 estudantes e 60 funcionários foram lançados na terça -feira.

Jeff Meador, porta -voz do distrito, disse que a grande maioria das doenças tem sido gripe, além de alguma garganta estreptocócica. Ele o chamou de pior temporada de gripe que conseguia se lembrar.

“Eu sempre gosto de reiterar que, se você tiver uma gripe, permanece em casa ou na escola e se isolar da sua família o máximo possível até que a febre seja de 24 horas livre (sem febre, redução de medicamentos) e seus sintomas começam a melhorar” , Disse o especialista em doenças infecciosas da Cleveland Clinic, Dr. Donald Dumford, ao Nexstar. “Mesmo assim, sou um defensor de mascarar durante os próximos dias depois que eles não foram isolados”.

Você pode obter gripe duas vezes em uma temporada?



Até agora nesta temporada, o CDC estima que houve pelo menos 24 milhões de doenças da gripe, 310.000 hospitalizações e 13.000 mortes, incluindo pelo menos 57 crianças. Tradicionalmente, a temporada de gripe atinge seu ponto máximo em fevereiro.

Em geral, 43 estados relataram uma atividade de gripe alta ou muito alta na semana passada. A gripe era mais intensa nos estados sul, sudoeste e oeste.

Os médicos da Clínica Cleveland recomendam fazer o seguinte para ajudar a evitar a propagação da gripe:

Lavagem adequada das mãos.

Evitando tocar os olhos, nariz e boca.

Evite pessoas que estão doentes.

Use máscaras em situações em que você não pode evitar pessoas doentes, como cuidar de uma criança doente.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

Fonte