A atriz de Schitt’s Creek, Sarah Levy, fica emocionada depois de perder sua casa no incêndio de Los Angeles

Estrela de Schitt’s Creek Sara Levi Ele está lutando com a angústia de perdê-la. Casa em Los Angeles para as devastadoras Pacific Palisades fogo. Compartilhando suas emoções em uma postagem sincera no Instagram, Levy deu aos fãs um vislumbre dos momentos preciosos que sua família passou em casa.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nos detalhes da postagem emocionante de Sarah Levy no Instagram depois de perder sua casa em Los Angeles no incêndio.

Sarah Levy perde casa no meio do incêndio em Los Angeles e se emociona

Sarah Levy revelou a dolorosa perda de sua casa em Los Angeles devido ao incêndio em Pacific Palisades. A atriz de Schitt’s Creek postou uma homenagem emocionante em Instagramrefletindo sobre as lembranças queridas que ela guardou lá com o marido, Graham Outerbridge, e o filho pequeno, James.

Em sua postagem sincera, Levy descreveu os pequenos momentos que sentiria falta: ver James correr para a janela no dia do lixo, sentir o cheiro de eucalipto e alecrim no jardim e admirar as vistas serenas do cânion à noite. Ela escreveu: “Oh, meu doce lar. Meu coração dói profundamente. O que eu não daria para ouvir a chave deslizar para dentro da porta da frente mais uma vez ou o clique da porta do bebê atrás de mim enquanto levo a roupa para cima.

Embora a perda seja profunda, Levy expressou a sua gratidão pela segurança da sua família e a sua esperança para o futuro. A atriz compartilhou: “Felizmente estamos todos seguros e se isso não me ensinou mais nada, é valorizar cada detalhe da vida. Sei que voltaremos e que Palisades estará mais vibrante, exuberante e cheia de vida do que nunca. Vamos esperar até então.”

A família de Levy é uma das muitas afetadas pelos incêndios em curso em Los Angeles. Seu pai, Eugene Levy, também perdeu a casa no mesmo bairro. Ele descreveu a fumaça escura e a rápida evacuação, dizendo: “A fumaça parecia muito preta e intensa sobre o Canyon Temescal.” (através Los Angeles Times)