A atualização da segunda temporada do Penguin dada por Colin Farrell: ‘Eu não quero’

Os fãs podem estar clamando por Penguin Temporada 2Mas uma nova atualização de Colin Farrell lança alguma luz sobre as opiniões do ator sobre se voltará ou não para uma segunda temporada.

O que Colin Farrell disse sobre a segunda temporada do Penguin?

Falando à variedade de bastidores no SAG Awards, Farrell disse que não está com pressa de fazer uma segunda temporada do programa, mas isso não significa que ele não está aberto à idéia.

“Eu não quero isso. Eu não quero isso ”, disse Farrell. “Todos nós deixamos no ringue nessas oito horas. Eu odiaria, apenas para um sucesso de citação, teria que ir de novo e ser uma versão diluída do que as pessoas parecem sentir, de uma maneira maior. Então, estou com pressa. Não tenho um profundo desejo de fazer isso. … Claro, se eles pensam em algo que funciona juntos como um paralelo ao universo cinematográfico de Matt Reeves e é uma boa idéia, isso abre. Mas não é algo relacionado a mim.

Os comentários de Farrell estão ecoando os do cineasta Matt Reeves, o diretor de Batman e o orquestrador do universo atual que abriga Batman de Robert Pattinson e Farrell Penguin, e os co -Chants of DC Studios, Peter Safran e James Gunn

“Nós não sabemos. … Existem muitas peças móveis, provavelmente o Colin mais importante “, disse Gunn Em uma entrevista com a variedade essa semana.

Em uma entrevista com Feliz triste confuso Josh Horowitz No mês passado, Reeves confirmou que ele, o showrunner de Lauren Lefranc, Farrell e o produtor executivo Dylan Clark continuam falando sobre continuar a história de Oz.

“Obviamente, estamos fazendo o Batman 2, queremos conseguir tempo nisso”, disse Reeves. “Nosso plano e nossa esperança é fazer outra temporada, apenas temos que pensar na ideia de que acreditamos que é a idéia certa, que é em que estamos trabalhando”.

O Penguin foi um sucesso aplicado para Farrell, Warner Bros. Discovery e todos os envolvidos. A série obteve elogios críticos e foi nomeada para três prêmios Globo de Ouro, com Farrell Winner do melhor ator, minissérie ou filme de televisão por sua interpretação de Oswald “Oz” Cobb.

(Fonte: Variedade)