A atualização máxima da interface do usuário altera o menu de navegação

Para melhorar a interface do usuário da plataforma de transmissão, o Max lançou oficialmente um novo menu de navegação hoje. Esta nova atualização otimizará a experiência de navegação do usuário em dispositivos de TV em todo o mundo.

O menu de navegação atualizado do máximo realocou conteúdo inicial, série, filmes, HBO, B/R e CNN Max of Content da parte superior da página no menu do utilitário no lado esquerdo, que já inclui pesquisas de funcionalidades e minhas coisas, configurações e configurações e perfis. Enquanto isso, a atualização global da interface do usuário começará com uma abordagem de deslocamento gradual, lançando inicialmente para um pequeno número de usuários e aumentando com o tempo. Para cada região, a atualização global da interface do usuário será ligeiramente modificada para se adaptar às necessidades locais.

Além disso, o novo menu de navegação agora também incluirá uma página de navegação “O que é a nova”, onde os usuários podem encontrar facilmente filmes e programas de televisão que chegaram recentemente à plataforma, junto com aqueles que vêm ou saem em breve. Além disso, o novo menu Max também está apresentando a página “categorias”, que serve como uma nova maneira de os usuários explorarem os títulos de gênero, marca e coleções temáticas. Esta nova atualização permitirá que os usuários acessem facilmente a biblioteca de conteúdo de amplo transmissor.

Isso ocorre após a estréia recente da série Pitt, que é o mais novo drama médico de Max, estrelado por Noah Wyle. No momento, o streamer possui vários programas originais que chegarão a algum momento deste ano, incluindo o Thriller Crime Crime Duster Show, que vem do produtor JJ Abrams. Max também tem alguns programas importantes que retornam este ano, como a segunda temporada de Peacemaker e a quarta temporada de hacks.