A Áustria celebra 200 anos de legado musical de ‘Waltz King’ Johann Strauss II

Mesmo 200 anos após o nascimento da fama mundial da Áustria Rei de Vals Johann Strauss II, amplamente venerado como uma estrela pop moderna durante sua vida, sua música não perdeu nada de sua magia.

Mais conhecido por sua valsa em movimento O Danúbio azulque se tornou o hino nacional não oficial da Áustria, muitas de suas 500 peças de dança ao vivo na temporada de Viena Ball.

A popularidade persistente de Strauss é encontrada nas melodias cativantes que ele compôs para incentivar as pessoas, disse seu grande e -avô Eduard Strauss.

“Ele simplesmente criou músicas que tocam a todos, independentemente de sua formação”, disse ele.

Mas sua fama estava enraizada muito mais do que seus sucessos: como hoje, vender música significava comercializar a imagem da estrela.

“Você poderia dizer que foi na verdade a primeira estrela pop no sentido moderno”, disse o guia do Museu Clara Kaufmann Strauss.

Viena está marcando o bicentenário com eventos especiais, concertos e exposições, e até um avião de companhias aéreas austríaco estampado com um retrato de Strauss e seu violino.

Strauss “simboliza a música para todos”, disse a dentista britânica Helen Foster, que visitou um dos museus de Viena em Strauss, acrescentou que suas atraentes canções de valsa foram “populares entre todos os séculos”.

Shows impressionantes no palco

Strauss nasceu nos subúrbios de Viena em 1825 em uma família de músicos famosos, mas, embora seu pai fosse um nome de família, o sucesso de Strauss Junior não foi fácil.

Desafiando o desejo explícito de seu pai de que ele não seguiu seus passos, ele secretamente teve aulas de violino com o apoio de sua mãe.

Depois que seu pai deixou a família para outra mulher, a mãe de Strauss, Anna, tornou -se uma força motriz por trás da carreira de seu filho mais velho, que continuou “produzindo música” para ganhar a vida.

“Ao contrário de hoje, não havia certeza, nenhum plano de pensão ou algo assim”, disse Eduard Strauss.

“A vida teve que vencer”, disse o juiz aposentado de 69 anos.

Johann fez sua estréia aos 18 anos, tornando -se rival direto de seu pai.

Ao aperfeiçoar as valsas mais simples de seu pai, ele as criou para obras refinadas de concertos, com a alegria e enérgica dance music que ajuda muitos a esquecer as dificuldades que enfrentaram na Viena imperial do século XIX.

Ele colocou shows impressionantes no palco, tocando o violino com grande estilo e dirigindo a orquestra com seu arco enquanto pula freneticamente para cima e para baixo.

Admirado por sua aparência impecável, seu penteado foi projetado “com placas de cabelo antes de cada apresentação para se levantar”, disse Kaufmann. À medida que envelheceu, ele pintou os cabelos e a barba para manter a aparência da juventude.

Comercializado como um mulherengo, o viciado em trabalho era uma pessoa completamente diferente fora do palco, cheia de inseguranças e dúvidas, disse seu grande e -acadêmico.

“Eu tinha muitas fobias, incluindo fobia de viagem, e tive dificuldades com as mulheres. Ele era filho de uma mãe ”, disse ele.

Quando seu pai morreu em 1849, o mais jovem Strauss assumiu sua orquestra, bem como estabelecimentos de entretenimento em escala na cidade.

Apesar de sofrer um colapso nervoso devido à exaustão, ele continuou a agir e compor em um ritmo impressionante.

Em 1866, ele escreveu o que poderia ser dito que ele é a valsa mais famosa do mundo, O Danúbio azulque aparece no prestigioso concerto de Ano Novo em Viena todos os anos.

Embora Strauss tenha desprezado a viagem, ele regularmente viajou pela Europa, entretendo a nobreza russa por mais de uma década.

Em 1872, ele liderou o Jubileu Mundial em Boston, um festival de música de duas semanas, com a presença de dezenas de milhares de pessoas.

Enquanto luta inicialmente para compor operetas, ele escreveu vários deles, incluindo alguns sucessos como “Die Foldermaus”.

“As pessoas ainda dançam com as valsas de Strauss, mas você também pode ouvi -las em salas de concertos, e essa foi sua conquista especial”, disse o musicologista Thomas Aigner sobre o legado do venerado compositor, que morreu em 1899.