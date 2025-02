A avantol diz ₹ 43,25 milhões de rúpias do braço comercial do ISRO NSIL

A empresa de produtos de comunicação estratégica da Avantel embolsou uma ordem de ₹ 43,25 milhões de rúpias do espaço comercial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial Indiana (NSIL) para fornecer, instalar e comissionar 45.252 dispositivos para o XPonder’s.

Esses dispositivos serão exibidos em embarcações de pesca do mar para melhorar a segurança nas regiões costeiras da Índia. O pedido está programado para o fim em agosto. A NSIL é uma empresa do setor público central do departamento espacial, informou a Avantol em comunicado.

A Avantol havia garantido anteriormente duas ordens para o fornecimento de 26.743 unidades XPonder e o estabelecimento do Centro de Segmento Terra para o sistema de comunicação e suporte da embarcação. As implementações fortalecerão as capacidades de monitoramento, controle e vigilância, que contribuirão para a segurança marítima e a eficiência operacional no setor de pesca.

“Continuamos nossa colaboração com o Newspace India. A ordem (mais recente) fortalece nossos esforços para fornecer soluções de comunicação para segurança e eficiência marítima ”, disse o diretor Siddhartha Abburi. A Avantel se dedica a projetar, desenvolver e manter produtos avançados de comunicação, sistemas de radar e aplicativos de software de gerenciamento de rede, que atendem principalmente aos setores aeroespacial e de defesa.