A Bakrie University e o Malaysia Campus colaboram para dar vida às boas maneiras na era digital

Jacarta – O Programa de Estudos de Comunicação da Universidade de Bakrie recebeu a visita acadêmica de Faculdade de Comunicação e Mídia Estudars, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malásia. Nesta ocasião, as duas instituições discutiram os novos desafios da era digital: reavivar o valor da cortesia entre as gerações mais jovens. Neste diálogo intercultural, estudantes e professores de ambas as instituições ofereceram soluções acadêmicas e campanhas sociais.

Leia também: Na reunião com o PAC Malásia, KPK mencionou a crescente cooperação entre instituições regionais e internacionais

Referindo-se aos dados Índice de Civilidade Digital 2020que conduziu uma pesquisa entre 16.000 participantes de 32 países, o nível de educação dos internautas indonésios ficou em 29º lugar entre todos os participantes, embora a pontuação tenha aumentado de 67 para 76. Em contraste, a pontuação na Malásia diminuiu 4 pontos, para 63. Esta diminuição deveu-se ao aumento de boatos, discursos de ódio e discriminação.

Isto incentiva as duas instituições a manterem um diálogo intitulado “Revivendo a civilidade na era digital: perspectivas da Indonésia e da Malásia”. Lena Elis Prasetya, estudante de Ciências da Comunicação na Universidade Bakrie, liderou a discussão, lembrando ao público: “Precisamos promover juntos uma cultura de cortesia porque a Indonésia e a Malásia são os rostos da Ásia”.

Leia também: Prabowo e Anwar Ibrahim conversam cara a cara na Malásia; O secretário de gabinete Teddy revela o cerne da discussão

Em resposta a este desafio, os estudantes de Ciências da Comunicação da Universidade Bakrie criaram uma campanha #jovemeducado. Esta campanha inclui educação através de conteúdo de mídia social para promover uma comunicação educada e criativa. Sem palavras sujase no ambiente do campus que convida os alunos a evitar linguagem áspera nas conversas diárias.

Os alunos da UiTM, Tunku Mahsuri Jewa e Muhammad Johann Isni’n, compartilham suas perspectivas sobre como o grande fluxo de conteúdo de mídia social na Malásia afeta os costumes da geração mais jovem. Concordaram que esse valor é importante para manter bons relacionamentos em meio a um mundo digital dinâmico. “Como geração mais jovem, devemos lembrar uns aos outros que a cortesia é a chave para uma comunicação respeitosa”, explicou Tunku Mahsuri.

Leia também: Presidente Prabowo se reunirá hoje com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim

O chefe do Programa de Estudos de Comunicação, Suharyanti, Ph.D., destacou o papel da comunicação neste desafio. “Como educadores, esperamos que os alunos entendam que a comunicação ética não é apenas uma questão de habilidade, mas também parte do caráter que eles trarão quando ingressarem na sociedade”. Ele acrescentou que a cortesia deve estar presente em todas as formas como nos comunicamos, seja falando, escrevendo ou nas interações digitais.

Dr. Wan Norbani Wan Noordin, Chefe do Centro de Comunicação Estratégica da UiTMaprecia a iniciativa do Programa de Estudos de Ciências da Comunicação da Universidade Bakrie para criar este diálogo. Como seguimento, as duas instituições concordaram em explorar novas oportunidades de colaboração, tais como investigação conjunta sobre ética na comunicação digital e até mesmo o potencial para campanhas interculturais. Ele também espera que esta iniciativa tenha um impacto real na formação de uma geração jovem com ética e caráter.

O evento que decorreu no Bakrie Tower Campus foi animado pela tradicional dança Betawi, Lenggang Nyai, como símbolo de boas-vindas ao convidado de honra. Professor. Dudi Rudianto, reitor da Faculdade de Economia e Ciências Sociais da Universidade Bakrie, disse que a educação deve ser uma ponte entre os valores tradicionais e os desafios modernos. Esta agenda foi encerrada com uma visita ao laboratório de comunicações da Universidade Bakrie, incluindo o estúdio de Rádio e Televisão. Os alunos da UiTM também tiveram a oportunidade de realizar uma sessão de streaming de podcast com o Bakrie University Meclub, ampliando sua experiência em práticas de comunicação.

O Programa de Bacharelado em Ciências da Comunicação da Bakrie University, parte da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais (FEIS), foi fundado em 2010 com três especializações: Comunicação Corporativa, Jornalismo Multimídia e Comunicação de Marketing. Com uma abordagem de aprendizagem experiencial, este programa oferece aos alunos experiência prática para atender às necessidades do dinâmico setor de comunicações. Recebendo a acreditação máxima do BAN-PT, o Programa de Licenciatura em Estudos de Comunicação continua empenhado em desenvolver o currículo e o desempenho dos alunos para produzir profissionais de qualidade na área da comunicação.