A banda de Sukatani ficou intimidada, Isess mencionou o caso da polícia para chantagear os moradores, mas não foi condenado

Yakarta, Viva – Observador da polícia do Instituto de Estudos Estratégicos e de Segurança (ISESS), Bambang Rukmint General do Ribut Hari Wibowo contra o grupo de música Sukatani.

Não saia, disse Bambang, um caso de suposta intimidação do grupo musical de Sukatani para desviar questões relacionadas aos membros da polícia que realizaram a extorsão da comunidade. No início de 2025, os policiais supostamente chantageam de estrangeiros (estrangeiros) da Malásia enquanto observam o concerto do DWP e o caso de extorsão dos filhos de Prodia Chief.

Como se sabe, o suposto caso de extorsão cometido pelo chefe de polícia do general da polícia, Listyo Sigit Pabowo, alguns dos quais foram demitidos apenas ou sentenciados à demissão com respeito (PTDH). No entanto, até agora não há clareza e firmeza do chefe da Polícia Nacional para investigar seus subordinados no campo da lei criminal relacionada à extorsão.

“Propam deve realizar investigações completas, não regulamentos processuais que podem até desencadear suposições para fazer imagens sem tocar na substância real. De fato, é considerada apenas uma tentativa de transferir a questão dos casos de extorsão realizados pelo pessoal da polícia que até agora ele não foi criminalizado “, disse Bambang a jornalistas na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

Portanto, Bambang disse que deve ser investigado com o POP deve começar com uma ordem de pesquisa (Sp.lid) dos superiores. O objetivo, disse ele, era descobrir quem os funcionários da Diretoria Regional da Polícia da Investigação Central de Siber de Java intervieram o grupo de música Sukatani para Chase Banyuwangi, Java Oriental.

“É claro que eles não agem sem a ordem do chefe. De acordo com o Perkap 2/2022 em relação a Wascat, o chefe deve ser examinado e concedeu sanções. Kapold como instituição deve esclarecer”, disse Bambang.

Ele relatou anteriormente, nos últimos dois meses, a saber, janeiro e fevereiro de 2025, o público ficou surpreso com as ações dos policiais que serviram na jurisdição do metrô da polícia regional Jaya. Onde, os membros da Polícia Nacional realizaram uma suposta extorsão da comunidade, incluindo estrangeiros (estrangeiros) da Malásia.

Primeiro, o caso de extorsão realizado pela polícia contra estrangeiros da Malásia que assistiu ao concerto do projeto Djakarta Warehouse (DWP) em Kemayoran, Central Yakarta. Como resultado, vários policiais foram condenados a severas sanções na forma de ptdh, incluindo Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak como ex -diretor de investigação de narcóticos da polícia do metrô.

Acabei de terminar o caso estrangeiro da Malásia, um caso de extorsão surgiu novamente pela polícia. Supostamente, esse policial era filho de Prodia, que foi arrastado por um caso de assassinato e assédio sexual na delegacia do sul de Yakarta. Como resultado, a antiga unidade de investigação criminal da polícia do sul de Yakarta Akbp Bintoro foi demitida por suas ações.

Obviamente, os dois casos anteriores estão sozinhos, por exemplo, talvez seguidos pela polícia nacional porque estão no centro de assistência pública. Talvez ainda haja outros casos realizados por policiais, mas eles não são destacados pela comunidade.

Curiosamente, ele disse, o processo criminal para os membros da Polícia Nacional, pois os perpetradores de extorsão não foram realizados com uma variedade de desculpas normativas até agora pelo chefe da polícia nacional. Aparentemente, a igualdade antes da lei não se aplica ao pessoal da polícia. Milaculosamente, aconteceu na era do chefe geral da Polícia Nacional Listyo Sigit.

“Sem realizar um processo criminal, isso significa que a polícia nacional tem sua própria interpretação, que a polícia de extorsão não é criminal. E tudo o que aconteceu sob a liderança do chefe geral da Polícia Nacional Listyo Sigit. Sem uma mudança de mudança de Mudança de liderança da Polícia Nacional, é muito difícil começar a reformar esta instituição “, disse Bambang no domingo, 9 de fevereiro de 2025.