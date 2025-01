A Brookfield Corporation assina US $ 12 bilhões em memorando de entendimento para investir no desenvolvimento da infraestrutura de Mumbai

A Brookfield Corporation, uma empresa de investimentos com sede em Toronto, prometeu investir no desenvolvimento da infraestrutura de Mumbai no Fórum Econômico Mundial em Davos, de acordo com uma declaração da MMRDA.

O compromisso que é quase ₹ 1,03 lakh crore envolverá investimentos na estrada de Mumbai, na ponte metropolitana, nos data centers, os centros de capacidade global, entre outros, em uma duração de cerca de cinco a sete anos. O investimento de Brookfield é o mais alto entre mais de 50 anos dos compromissos do WEF deste ano para Maharashtra. Isto é seguido por Blackstone e Temek, cantando Mous por US $ 5 milhões cada.

O investimento inclui financiar o desenvolvimento de projetos de metrô, estradas, pontes, infraestrutura urbana, imóveis, desenvolvimento orientado para o trânsito, oportunidades para capturar o valor da terra e a infraestrutura verde azul e sustentável. Além disso, o MMRDA também declarou que os investimentos serão direcionados à KSC New Town, com 323,24 km de praça, áreas de planejamento especial (SPA) no MMR norte, que é de aproximadamente 1.006,76 km2. e MMR do sul por aproximadamente 673,33 km de terra de metal. Os investimentos incluem propriedades residenciais e comerciais, centros de capacidade global (que são escritórios offshore de escritórios estrangeiros que usam talentos locais para empresas globais), logística e data centers.

“Essa iniciativa apoiará a ambição de Maharashtra de se tornar uma economia de US $ 1 bilhão e contribuirá significativamente para a meta da Índia de alcançar uma economia de US $ 5 bilhões nos próximos 3-4 anos. É projetado que o MOU está ajudando a alcançar uma economia de US $ 300 bilhões no MMR e cria 3 milhões de empregos adicionais até 2030 ”, disse MMRDA em seu comunicado.

De acordo com um relatório do Knight Frank Property Consultants, de 2024, Mumbai continuou a ser o maior recebedor de investimentos em capital privado no setor imobiliário, que é de aproximadamente US $ 2 bilhões, o que era mais que o dobro do tamanho do tamanho de US $ 833 milhões em Bangalore , o segundo maior investimento.

Embora o investimento seja uma boa notícia, o relatório também representou uma clara preferência de investidores estrangeiros em ativos prontos -para -investidores em comparação com os projetos de construção. O relatório descobriu que mais de 80% dos investimentos em capital privado em imóveis estavam em escritórios completos. Em armazenamento, as propriedades quase todos os investimentos estavam em propriedades prontas.

Isso se deve ao fato de que os ativos prontos para fornecer renda imediata de aluguel. O potencial investimento de empresas de capital privado no mercado imobiliário indiano também está sujeito a “gastos governamentais, flutuações monetárias, inflação, taxas de juros e oferta de escritório nos últimos anos”, de acordo com o relatório do Knight Frank.