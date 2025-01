A cabeça do UFC Dana White denuncia o louvor dos lutadores a Hitler

A cabeça do UFC Dana White denuncia o louvor dos lutadores a...

O Ultimate Fighting Championship CEO (UFC), Dana White, denunciou o elogio do lutador de peso Bryce Mitchell de Adolf Hitler e comentários antisemia durante uma aparição recente no podcast.

“Eu ouvi muitos s múdicos e ignorantes-disse ao longo dos anos, mas esse é provavelmente o pior”. ditado Quinta-feira. “Antes de tudo, quando você fala sobre Hitler, ele foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e era sua intenção eliminar completamente o povo judeu. E isso é um cara com quem você gostaria de ir pescar?

“Hitler é um dos seres humanos mais desagradáveis ​​e maus a andar na terra, e qualquer pessoa que até tenta assumir uma posição oposta é um idiota”, acrescentou. “Esse é o problema com a Internet e as redes sociais. Você fornece uma plataforma para muitas pessoas bobas e ignorantes.

Os comentários de Mitchell defenderam Hitler no início desta semana, durante o primeiro episódio de seu podcast “Arkansanity”, dizendo que o ditador nazista alemão era um “mocinho” que estava defendendo seu país. Ele defendeu Elon Musk, que foi acusado por alguns dos que os nazistas cumprimentaram no início deste mês.

“É isso que eu digo sobre (Elon Musk) Heiling Hitler, Heiling to the Nazis: eu realmente não acho que ele tenha feito isso, porque sinceramente acredito que Hitler era um cara legal baseado em minha própria pesquisa, não na minha doutrinação da educação pública “Mitchell disse durante o episódio do podcast.

“Eu realmente acho que antes de Hitler entrar em metanfetamina, ele era um cara que pescava. Ele lutou por seu país. Ele queria purificá -lo chutando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país e transformando todos eles em gays “, acrescentou Mitchell. “Eles estavam movendo as crianças. Eles eram mulheres na fila. Eles estavam na fila dos tipos. Você sabe onde foi a primeira cirurgia transexual? Ele estava na Alemanha antes de Hitler assumir o controle.

White disse que Mitchell não enfrentará nenhuma ação disciplinar do UFC em seus comentários.

“É liberdade de expressão. Essa é a coisa bonita sobre esse negócio, para todos aqueles que odeiam Bryce Mitchell, você pode vê -lo felizmente fazer sua bunda olhar na televisão global “, disse White.

Mitchell tem um recorde de corrida 17-3. Ele venceu sua última luta contra Kron Gracie em 7 de dezembro de 2024.

Fonte