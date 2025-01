A Califórnia remonta a Trump afirmar que o Exército dos EUA entrou no estado, “ligado à água”.

O Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia (CDWR) está retirando a recente declaração do presidente Trump de que o Exército dos Estados Unidos entrou no estado e “ligou a água” após os devastadores incêndios florestais que deixaram danos duradouros na parte sul do estado.

“O Exército dos Estados Unidos acaba de entrar no Grande Estado da Califórnia e, sob poderes de emergência, ligou a água que flui abundantemente do noroeste do Pacífico e além”, escreveu Trump em uma segunda -feira social da verdade na segunda -feira. correspondência. “Os dias de colocar um argumento ambiental falso, sobre as pessoas, elas terminaram. Aproveite a água, Califórnia! “

O CDWR rejeitou essa afirmação e acrescentou que o governo federal foi responsável por reiniciar as bombas de água depois de terem sido desligadas para manutenção.

“Os militares não entraram na Califórnia”, escreveu o departamento em um correspondência Na plataforma social X, foi lançada uma hora depois da meia -noite de terça -feira. “O governo federal reiniciou as bombas federais de água depois de ficar offline para manutenção por três dias”.

“O suprimento de água do estado no sul da Califórnia ainda é abundante”, acrescentou CDWR.

O presidente criticou a política de água do estado à luz da área de Los Angeles. incêndios florestaisEles queimaram mais de 57.000 acres e mataram pelo menos 28 pessoas.

Pro Tem Mike McGuire (D) do Senado estadual também denunciou a reivindicação do presidente.

“Primeiro, a surpresa, a água do noroeste do Pacífico não flui para o vale central”, McGuire escreveu Em x na terça -feira. “Em segundo lugar, as bombas federais de água foram baixas para reparo e agora estão de volta. Terceira, verifique se os militares não invadiram o delta. Os fatos são difíceis”.

Na segunda -feira, Trump ordenou que as agências governamentais dos Estados Unidos “tivessem medidas imediatas para cancelar atividades existentes que carregam excessivamente esforços para maximizar as entregas de água”.

A ordem ocorreu como o presidente disse na semana passada antes de visitar a área que condicionaria a assistência federal à Califórnia na liberação de mais água da parte norte do estado e “identificação dos eleitores, para que as pessoas tenham a oportunidade de votar”.

“Os bombeiros não puderam combater o incêndio devido a hidrantes secos, depósitos vazios e infraestrutura inadequada de água”, diz a ordem de Trump. “É o interesse da nação garantir que a Califórnia tenha o que ele precisa para prevenir e combater esses incêndios e outros no futuro”.

O presidente e governador da Califórnia, Gavin Newsom, também discutiu de um lugar para outro sobre problemas de água. Newsom recebeu Trump em Los Angeles na semana passada para examinar os danos dos incêndios florestais e sugeriu que os dois pudessem trabalhar juntos.

