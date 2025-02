A câmara aprova o decreto de Milliproroghe, é a lei

A Câmara aprovou 165 votos a favor de, 105 contra e 3 votos no decreto de Milliproghe. Com a luz verde de Montecitorio, a disposição é a lei.

Da parada para a multa para qualquer VAX à reprodução do pedaço de quater para aqueles que caíram, desde a extensão do escudo tributário até o caso de Tasers a todos os municípios até a parada da idade da maioria se torne um salva -vidas . Estas são apenas algumas das muitas áreas em que estão espalhadas Decreto Milliproroghe.

Aqui estão algumas das principais medidas contidas nas disposições, incluindo mudanças estabelecidas no Senado.

* Pare o MULTE no Vax. A disciplina foi abolida, que estabeleceu uma sanção para aqueles que violavam a obrigação de vacinar contra a Covid. A parada final para os procedimentos inacabados, as sentenças de espera são extintas e as sanções já depositadas são canceladas. Os valores já foram pagos ao orçamento do estado.

* Extensão da tributação. Mais quatro meses, até 30 de abril de 2025, permanecem em vigor, uma disposição que limita a responsabilidade tributária de administradores, funcionários públicos e privados confiados à administração de recursos públicos apenas para deliberar má conduta, excluindo toda a responsabilidade por negligência bruta.

* A agitação da demolição será reaberta. Aqueles que se juntaram, mas caíram com os benefícios de não pagar a parcela – ou o fizeram tarde – eles podem ser lidos enviando uma declaração até 30 de abril de 2025.

* Contratos mais fáceis. As empresas poderão usar a regra para o próximo ano que permitirá que você conclua contratos de 12 meses de longo prazo com causas causais menos rígidas.

* Política catastrófica até 31 de março. O prazo para empresas com a obrigação de garantir que os desastres naturais se movam de 31 de dezembro de 2024 para 31 de março de 2025.

* Transição de bônus disponível 5.0. O crédito tributário também será reconhecido pelo investimento realizado antes do pedido, desde que eles tenham começado a partir de 1 de janeiro de 2024.

* Consulta trenós dos fãs. Estabelecimento da consulta dos fãs do Conselho de Administração de Clubes Esportivos Substanciais: Prazo de 31 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2027.

* Bagnini, pare por 18 anos. Para a temporada direta de 2025, o requisito para a maioria é suspenso para realizar as atividades de um assistente de negócios. As patentes expiraram entre 1 de outubro de 2024 e 29 de setembro de 2025 também se estendiam (até o final de setembro).

* Taser em todos os municípios. É estendido a todos os municípios (incluindo aqueles com menos de 20.000 habitantes, até agora excluídos) a possibilidade de iniciar um experimento de meio ano usando armas para impulsos elétricos (tão chamados ‘Taser’) pela polícia municipal).

* Padrões de combate ao incêndio das escolas. Os edifícios escolares terão mais tempo para se adaptar à legislação de incêndio. O prazo é estendido de 31 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2027.

* Prevenção do câncer de mama. Um milhão de euros em dois anos (200 mil por 2025 e 800 mil para 2026) para impedir o câncer de mama por meio de triagem livre.

* PA, contratado sem mobilidade. A possibilidade de administração pública para desativar as competições e, portanto, assumir, sem o dever intermediário de iniciar a mobilidade voluntária, é estendida para 2025. Além disso, a duração da gestão e cargos executivos gratuitos para trabalhadores de aposentadoria pode ser de até 2 anos que um.

* Nenhuma fatura eletrônica sobre saúde. A proibição de faturamento eletrônico pressupõe que temporariamente para os profissionais de saúde necessários para enviar dados para o sistema de cartões de saúde serão expandidos para o ano inteiro de 2025 (local até março).

* Montagem remota. As regras para realizar assembléias comuns de empresas e entidades são expandidas para 2025: elas também podem estar remotamente nos desvios da lei.

* Fontes para o antigo Ilva. Sal de 100 milhões, de 320 a 420 milhões, empréstimo -ponte para empresas em administração extraordinária que gerencia as plantas siderúrgicas.

* Fontes para professores nas escolas. 100 milhões em dois anos são designados para fortalecer os professores envolvidos em professores e atividades de orientação nas escolas.

* Levante o açúcar em outra disposição. A adição de imposto sobre bebidas adoçadas no início de 1º de julho não entrará em Milliproroghe: o tópico será resolvido nos próximos meses por outras medidas.

