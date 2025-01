A carreira gratuita da máfia do Minera

TA máfia de mineração em Tamil Nadu é conhecida por impiedoso qualquer um que ousa desafiar seu poder e influência. O recente assassinato de um ativista social de 58 anos, que se opôs a cantar em pedra ilegal no distrito de Pudukkottai, lembra muitos desses ataques que foram desencadeados repetidamente para silenciar os queixosos.

A morte de Jagaber Ali, que também era um funcionário da AIADMK, quase morreu como um acidente. Em 17 de janeiro, Ali estava indo para sua unidade de fabricação de blocos ocos em um veículo de duas rodas após as orações da tarde na mesquita de Avegal quando foi demolido por um caminhão e matado. No entanto, sua esposa, Mariyam, suspeitava que o jogo sujo. Ela apresentou uma queixa policial dizendo que seu marido havia enfrentado ameaças à sua vida de operadores de pedras de pedra nas áreas de Thirumayam, já que estava pressionando e solicitando as autoridades contra a pedreira ilegal de pedra.

A polícia, que inicialmente registrou um caso sob a seção 194 (1) de Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, alterou -o como um caso de assassinato após a investigação. Os quatro réus: Rasu, proprietário de uma pedreira; seu filho Dineh; Muruganandham, o proprietário do caminhão, e Kasinathan, motorista, foram presos durante os próximos dias. Ramaiah, co -proprietário da pedreira, depois se rendeu à polícia.

Então, o governo transferiu o caso para o CB-CID. Espera -se que a equipe apresente um relatório sobre as acusações de pedreiras ilegais em breve. O inspetor da delegacia de Thirumayam foi colocado sob suspensão e algumas autoridades de renda local foram transferidas.

No entanto, a inação percebida das autoridades distritais sobre as queixas de Ali levou a seu assassinato causou indignação. Várias partes e organizações, incluindo as partes esquerdas e alguns outros aliados do DMK dominante, organizaram protestos em Thirumayam. O Secretário Geral do DMDK, Preiliacha Vijayakanth, dirigiu um protesto contra o assassinato na cidade.

No entanto, a reação de Aiadmk foi bastante silenciada. Em uma posição em X, o ex -ministro principal e secretário geral do partido, Edappadi K. Palaniswami, expressou comoção pelo assassinato de Ali e exigiu ações não apenas contra os envolvidos na mineração ilegal de recursos minerais, mas também aqueles que tiveram não agiu em agir as repetidas queixas de Ali.

Que o assassinato ocorreu depois que Ali reclamou com Tahasildar, o vice -diretor de geologia e mineração, e o coletor do distrito causou medo entre o povo, disse ele. “O governo havia estabelecido um mau precedente traindo o autor”, acrescentou Palaniswami.

Ativistas ambientais e oficiais políticos locais ficaram horrorizados com a audácia do assassinato. De acordo com os ativistas que estavam associados a ele, Ali havia apresentado um pedido bem documentado contra a extração de pedra ilegal para funcionários da renda uma semana antes de seu assassinato.

O assassinato causou pedidos à promulgação de uma lei para proteger os queixosos. “Isso é necessário, pois há uma ameaça crescente para os ativistas em Tamil Nadu”, disse Henri Tiphagne, diretor executivo da People’s Watch. Em muitas ocasiões, os ativistas foram ameaçados com sérias conseqüências e, às vezes, isso terminou em crimes como assassinato em vários distritos, disse ele. Ativistas dizem que esses crimes ocorreram independentemente de qual parte está no poder no estado.

Indo a uma conferência de imprensa em Madurai, Tiphagne disse que várias partes interessadas estavam claramente trabalhando juntas, o que incentivava os proprietários ilegais de pedreiras a operar com coragem.

Não apenas ativistas foram atacados. Freqüentemente, os funcionários do Departamento de Renda e a Polícia, que tentaram fazer cumprir as regras, também enfrentaram a ira da Minera Máfia. Em abril de 2023, um oficial administrativo da vila, Y. Lourdhu Francis, foi morto por mineiros de areia no distrito de Thothukudi. Cinco anos antes disso, um policial foi brutalmente morto no distrito vizinho de Tirunelveli quando estava prestes a prender os culpados da areia de mineração do rio Nambiyar. Vários outros funcionários foram mortos ou enfrentaram tentativas de assassinato nas últimas três décadas no estado. Os ataques de ataque e vazamento são muito comuns.

A regularidade alarmante de tal violência assassina colocou em primeiro plano a necessidade de forte vontade política e medidas firmes para controlar a série de operadores de pedreira não controlados.