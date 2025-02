A Casa Branca ameaça as deportações na mensagem do Dia dos Namorados

A Casa Branca compartilhou um meme no aviso do Dia dos Namorados de que os Estados Unidos serão deportados.

A Casa Branca do Presidente Trump trollou o público para Publique um cartão rosa Na sexta -feira, em suas contas de mídia social, que incluíam o retrato oficial do comandante em chefe e um tiro na cabeça de um Tom Homan, de aparência severa, seu czar na fronteira.

O poema escrito em cartões brancos diz: “As rosas são vermelhas, as violetas são azuis, venha aqui ilegalmente e nós o deportaremos”.

A publicação foi acompanhada por uma lenda do “Feliz Dia dos Namorados”, juntamente com um emoji de coração vermelho.

Desde que ele assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump e seu governo trabalharam para tomar medidas enérgicas contra a imigração ilegal na fronteira sul e fazer deportações em massa daqueles que estão ilegalmente no país.

Como parte desse impulso, eles encomendaram aqueles de várias agências para ajudar a aplicação da imigração e costumes (ICE) para realizar ataques em vários estados em todo o país.

Mas, apesar do esforço de realizar as prisões, particularmente os imigrantes ilegais com condenações criminais, disse Homin recentemente em uma entrevista que não está satisfeito com os números de prisão para o gelo.

“Se olharmos para o restante da aplicação interior, ele é aproximadamente três vezes maior do que um ano atrás hoje. Três vezes maior, é bom, mas não estou satisfeito. Há mais estrangeiros criminais que precisam ser presos, centenas de milhares ”, disse Homan em entrevista publicado Terça-feira.

“As cidades do santuário estão colocando obstáculos”, acrescentou. “Temos vazamentos. Portanto, precisamos aumentar as prisões de estrangeiros ilegais, especialmente aqueles com condenações criminais. Então vamos continuar.

