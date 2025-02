A Casa Branca chama o acesso do Doge no tesouro ‘absurdo e judicial afressível’

A Casa Branca chama o acesso do Doge no tesouro ‘absurdo e...

A Casa Branca está voltando a um juiz federal que emitiu uma ordem que bloqueia o acesso aos sistemas de pagamento do departamento do Tesouro a qualquer pessoa “que não seja funcionários civis com a necessidade de acesso para executar suas tarefas de trabalho”.

A decisão, emitida ao amanhecer no sábado, proíbe efetivamente o bilionário tecnológico Elon Musk e sua comissão inaugural do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) para obter acesso aos sistemas.

A Casa Branca respondeu no domingo em um comunicado criticando o processo que precipitou a decisão e atacando o juiz federal que tomou a decisão.

“Essas demandas frívolas são semelhantes às crianças que jogam macarrão na parede para ver se ela adere. A grande eficiência do governo fala muito sobre aqueles que preferem atrasar a mudança necessária com travessuras legais do que trabalhar com o governo Trump para entregar o governo de resíduos, fraudes e abusos ”, disse o porta -voz da Casa Branca Harrison Fields, em um liberar.

“Esse juiz ativista recorreu ao Senado confirmado ao Secretário do Tesouro de seu papel. É um excesso absurdo e judicial ”, continuou Fields.

A decisão do juiz distrital dos EUA. Os esforços de Musk causaram preocupação com os democratas e os servidores públicos de carreira no Departamento de Tesouro e em outras agências que as informações privadas confidenciais dos cidadãos poderiam estar em perigo.

A decisão de Engelmayer, designada pelo ex -presidente Obama, dura pelo menos na sexta -feira, quando outro juiz que supervisiona permanentemente o caso realizará uma audiência em Nova York sobre se conceder uma pausa mais longa.

“A avaliação da empresa do Tribunal é que, pelas razões declaradas pelos estados, eles enfrentarão danos irreparáveis ​​na ausência de um alívio por ordem judicial”, escreveu Engelmayer em sua decisão.

“Isso se deve ao risco de a nova política apresentar a disseminação de informações sensíveis e confidenciais e o maior risco de que os sistemas em questão sejam mais vulneráveis ​​do que antes de invadir”, continuou o juiz.

A Engelmayer, em sua decisão, ordenou que qualquer pessoa que agora esteja bloqueada do acesso ao sistema de pagamento do Departamento do Tesouro, que exclui bilhões de dólares, para destruir qualquer material que já tenha descarregado imediatamente.

Desde então, Musk pediu a demissão do juiz federal e expressou sua irritação em algumas publicações de sábado na plataforma social X, que ele possui.

“Um juiz corrupto que protege a corrupção”, Muskescreveu em uma publicaçãoÀs 2:11 da manhã “Você precisa ser acusado agora.”

Fonte