2024, o governo Bidana fez críticas por não identificar a origem dos objetos observados na costa leste

As autoridades americanas rejeitaram especulações de que as visões maciças de drones tenham sido associadas a atividades hostis nos últimos meses. No ano passado, o presidente Joe Biden enfrentou críticas generalizadas por não identificar a origem das instalações.

Eles eram “Não é o inimigo”. A secretária da Casa Branca de Caroline Leavitt disse no primeiro briefing da nova administração do presidente Donald Trump na terça -feira.

Ela transmitiu a mensagem “Diretamente do presidente”. Dando notícias de atualização que fizeram títulos durante novembro e dezembro. As vistas de aeronaves não identificadas foram relatadas em Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts, Pensilvânia e Virgínia, enquanto presas foram realizadas sobre operações de drones perto de áreas limitadas em Massachusetts e Califórnia.

A Diretoria Federal da Força Aérea (FAA) aprovou uma aeronave não tripulada que opera em Nova Jersey “Por pesquisa e vários outros motivos”. Leavitt disse à mídia, acrescentando que muitos deles pertenciam a “Indivíduos particulares que gostam de voar drones”.

O Ministério Público do Condado de Morris divulgou as atividades aéreas pela primeira vez, o que levou a restrições temporárias de voo, inclusive no Aeroporto Internacional Stewart, em Nova York. Naquela época, o FBI informou que havia recebido milhares de conselhos dos cidadãos sobre os drones que haviam testemunhado e a administração de Biden garantiu ao público que os itens não haviam sido uma ameaça.

“Milhares de drones nos Estados Unidos estão voando nos Estados Unidos, drones recreativos, drones comerciais”, “ Naquela época, ele afirmou que o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas. Segundo a FAA, cerca de um milhão de UAV civil está registrado em todo o país.

Em dezembro, Trump acusou a Administração de Informações negadas sobre aeronaves de drones, insistindo: “Notifique o público e agora. Caso contrário, atire neles!” Antes de sua inauguração, Trump prometeu fornecer informações sobre drones “Cerca de um dia” Em seu governo, durante conversas com os governadores republicanos em Mar-A-Stature, 9 de janeiro. Ele disse que era “engraçado” Que as pessoas não são informadas sobre o que acontece com o avião.

No meio de um debate público sobre o possível estrangeiro de drones, os deputados seniores pediram poderes adicionais a serem dados às autoridades federais e estaduais para resolver essas situações.