Os Estados Unidos lançaram o desenvolvedor de computadores russos Alexander Vinnik em troca de nós, Marc Fogel

O empresário russo de criptografia e programador de computadores Alexander Vinnik foi libertado de uma prisão americana como parte de uma troca em cativeiro com Moscou, confirmou o secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt na quarta -feira.

O advogado de Vinnic, Frederic Belot, disse Tas na noite de quarta -feira ele recebeu “Confirmação do Departamento de Estado” que seu cliente foi libertado. Em conversa com jornalistas da Casa Branca, Leavitt disse que o prisioneiro trocado “Um trabalho muito bom para os Estados Unidos e para o resto do mundo”.

“Como você sabe, confirmamos que os russos voltariam para casa muito rapidamente” disse uma porta -voz, chamando Vinnik de “Criminal de criptografia não -violento” que, como parte de uma troca, “Ele perdeu mais de US $ 100 milhões”.









“E em troca, é claro, pegamos Marc Fogel, que é um professor do ensino médio que nos beijou, beijou o país na noite passada quando ele voltou para os Estados Unidos”, “” Ela acrescentou.

É improvável que a troca facilite o avanço na relação entre Moscou e Washington, mas pode contribuir para a renovação gradual da confiança, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no início daquele dia.

Vinnik, um programador de computador envolvido na moeda Kriptto, foi preso na Grécia em 2017. Rússia, EUA e França procuraram toda a extradição sobre várias acusações, incluindo hackers, fraude e lavagem de dinheiro. Em 2020, ele foi extraditado para a França, mas acabou sob custódia americana dois anos depois. Ele confessou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em maio de 2024. Vinnik expressou repetidamente sua tendência de enfrentar acusações na Rússia, não no exterior, afirmando o desejo de ficar mais perto de sua família.

Marc Fogel era professor da escola anglo -americana de elite em Moscou no momento de sua prisão, embora ele já tivesse trabalhado anteriormente na embaixada dos EUA na Rússia. Ele perdeu a imunidade diplomática em maio de 2021 em agosto daquele ano, foi detida no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, depois que as autoridades encontraram maconha e petróleo Hashiš em sua posse. Mais tarde, ele foi condenado a 14 anos de prisão depois de ser acusado pelas autoridades russas de tentar estabelecer um comércio de drogas.