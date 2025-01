A Casa Branca diz que há um acordo entre os Estados Unidos e a Colômbia após as idas e vindas sobre tarifas e imigração

A Casa Branca disse no domingo à noite que havia sido alcançado um acordo entre os Estados Unidos e a Colômbia após uma faixa e afrouxar entre os dois países sobre questões que incluem imigração e tarifas.

“O governo colombiano aceitou todos os termos do presidente Trump, incluindo a aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais na Colômbia retornados dos Estados Unidos, mesmo em aviões militares dos EUA, sem limitação ou atraso”, disse o secretário de imprensa da imprensa da Casa Branca na Casa Branca , Karoline Leavitt, em comunicado enviado por e -mail para a colina no domingo à noite.

“Com base neste contrato, tarifas e sanções completamente elaboradas pelo IEEPA permanecerão em reserva e não serão assinadas, a menos que a Colômbia não cumpra este Contrato”, acrescentou. “As sanções de vistos emitidas pelo Departamento de Estado e as inspeções aprimoradas de alfândega e proteção de fronteiras permanecerão em vigor até que o primeiro avião carregado com deportados colombianos seja devolvido com sucesso”.

Na noite de domingo, o presidente colombiano Gustavo Petro publicou a declaração de Leavitt novamente no Plataforma social x.

No início do mesmo dia, Petro rejeitou “a entrada de aviões americanos que transportam imigrantes colombianos para o nosso território” em X. Mais tarde, Trump atacou Petro em sua plataforma de verdade social, dizendo que “eles apenas o informaram que dois vôos de repatriamento dos Estados Unidos , com um grande número de criminosos ilegais, não tinham permissão para pousar na Colômbia.

“Esta ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é muito impopular entre seu povo”, acrescentou.

Trump acrescentou que a “negação desses vôos pelo presidente colombiano comprometeu a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos” e que, portanto, ele havia “ordenou meu governo a retaliação urgente e decisiva imediata”, incluindo os dos Estados Unidos , os bens consolidados enfrentam 25 % de tarifas e a proibição de viajar “para funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores”.

Petro ordenou o aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos em resposta às tarifas e sanções de Trump. Em uma publicação X no final do domingo, ele disse que ordenou ao “Ministro do Comércio Exterior para aumentar as tarifas de importação dos Estados Unidos em 25%”.

A colina entrou em contato com o governo colombiano para solicitar comentários.

