A Casa Branca encerrou a nota de financiamento depois que os senadores do Partido Republicano atingiram o teto ‘

O Escritório de Orçamento da Casa Branca encerrou um memorando que ordenou um amplo congelamento em subsídios e empréstimos federais depois que os senadores republicanos “atingiram o telhado” pela ordem, o que os surpreendeu de surpresa e criou confusão em seus estados nacionais.

Os senadores republicanos tomaram cuidado para não criticar publicamente o presidente Trump depois que o Escritório de Administração e Orçamento (OMB) publicou um memorando amplamente escrito na segunda -feira que parecia congelar tiras amplas de fundos federais, mas em particular eles estavam furiosos, de acordo com fontes do Senado.

“Os republicanos estavam começando a chegar ao telhado porque os governos estaduais, as pessoas em nossos estados vieram até nós dizendo: ‘Espere, espere, espere. O que isso significa? Isso significa que vamos perder fundos para X e, Z?

“Como escrito, o memorando inicial parecia tão largo e parecia um novo pedido. Parecia que era um novo congelamento, o que era super confuso ”, acrescentou o senador.

Um segundo senador republicano que solicitou o anonimato disse que o memorando que o escritório de orçamento da Casa Branca caiu na segunda -feira foi “chocante” e causou muita confusão em toda a Conferência Republicana do Senado.

“Estávamos todos hiperventilando devido à pausa de fundos e programas federais”, disse o legislador.

Os senadores republicanos liderados pelo Presidente do Comitê de Aferências do Senado, Susan Collins (R-Maine) e a senadora Lisa Murkowski (R-Alaska) disse diretamente à Casa Branca que a Diretiva OMB foi escrita muito amplamente.

Eles pressionaram o pessoal da Casa Branca para obter respostas sobre como o congelamento dos fundos afetaria a prestação de serviços federais.

“Eu deixei claro que achava que era muito varrido, que estava causando muita confusão e consternação em meu estado, principalmente por organizações sem fins lucrativos, e estou feliz por ter sido encerrado”, disse Collins na quarta -feira tarde.

Collins e Murkowski são votos críticos para obter indicados ao gabinete de Trump no Senado.

O memorando emitido na segunda -feira pelo diretor interino da OMB, Matthew Vaeth, instruiu que “as agências federais devem interromper temporariamente todas as atividades relacionadas à obrigação ou desembolso de toda a assistência financeira federal e outras atividades de agências relevantes que podem ser envolvidas pelas ordens executivas “Emitido pelo presidente Trump.

Essas ordens incluíram um intervalo de 90 dias na maioria das assistência no desenvolvimento estrangeiro, o término de todos os programas de diversidade federal, equidade e inclusão (DEI) e uma pausa nos programas climáticos financiados pela Lei de Redução da Inflação do ex -presidente Biden.

Uma fonte do Senado disse que Collins e Murkowski comunicaram suas preocupações diretamente aos funcionários da Casa Branca.

Murkowski disse que os constituintes em seu estado foram “excluídos” do site da Federal Payment Management Services, que é administrado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Murkowski disse à Hill que ouviu muitas pessoas no Alasca depois que o OMB emitiu seu pedido na segunda -feira.

“Eu conheci logo nesta manhã com o povo do Head Start do Alasca na quarta -feira.

“É disso que todo mundo estava falando ontem”, disse ele.

O senador Jerry Moran (R-Kan) disse que a “falta de informação” sobre como exatamente a diretiva OMB afetaria as necessidades de financiamento local fez com que os eleitores “coletassem o telefone”.

“Acho que a falta de informação é o que captura as pessoas que coletam o telefone e nos ligam ou nos enviam um email. Eles não sabem o que isso significa. Uma vez que eles têm a oportunidade de fazer as perguntas, o nível de ansiedade diminui significativamente ”, afirmou.

“Quem ouvimos mais eram comunidades, cidades que tinham um subsídio. Tentando descobrir o que isso significa para o subsídio. Nossa resposta é “estamos tentando descobrir isso”, disse ele.

Os senadores republicanos disseram que a diretiva de financiamento também parecia pegar os membros do gabinete de Trump, como o secretário de transporte Sean Duffy, de surpresa.

“Havia consternação suficiente dentro do governo”, disse um senador republicano. “Seja Duffy, que acabou de confirmar, sua equipe acabou de atacar o coração quando viram o memorando. Eles não foram consultados sobre isso. Eles não sabiam nada sobre isso.

O senador Mike Rounds (Rs.D.) disse que os senadores não obtiveram nenhum aviso avançado sobre o memorando OMP de segunda -feira e recomendou que os funcionários da Casa Branca pudessem se comunicar com antecedência antes de deixar esse tipo de ordens radicais no Congresso no Congresso.

“É sempre apreciado e, às vezes, pode tornar um pouco mais fácil ser implementado ou, em alguns casos, ajudar a vender o plano ao público”, disse ele ao notificar as diretivas futuras.

“Essa é a sua escolha”, disse ele sobre Trump. “Acho que toda Casa Branca passa por esse estágio crescente de quem está (sabe) e o que eles precisam conversar e o que devem manter em sigilo até que realmente seja lançado”.

Quando perguntado se ele foi pego de surpresa, Rounds disse: “Oh, sim”.

O senador Shelley Moore Capito (RW.Va.) ouviu os eleitores no oeste da Virgínia que ficaram alarmados com o amplo congelamento de subsídios, empréstimos e outras assistências.

“Ouvi de vários virginianos ocidentais com preocupações sobre o memorando de OMB que indicaram o congelamento de subsídios federais, empréstimos e outros programas de assistência financeira”, disse ele. “Esse memorando foi encerrado e eu apoio essa pausa, e estes, e esses destinatários, para poder entender e me preparar completamente para qualquer potencial de congelamento ou mudança”.

Kendra Davenport, Presidente e CEO da E Excereals, um grupo sem fins lucrativos que fornece serviços a crianças, adultos com deficiência, idosos e veteranos, disse que a Diretiva Orçamentária do Orçamento da Casa Branca interrompeu na segunda -feira serviços em todo o país, mesmo em muitos em muitos Estados da inclinação republicana. .

Ela disse que suas afiliadas em todo o país ficaram presas completamente compensadas pelo memorando.

“Não havia preâmbulo no caos que ocorreu”, disse ele e instou a Casa Branca a fornecer mais orientação.

“O sistema de pagamento que usamos para reduzir os fundos federais pelos quais nossas afiliadas competiram e foram concedidas … foi fechado. Isso aconteceu na hora padrão da manhã ”, disse ele sobre o caos que explodiu na terça -feira de manhã.

“Não podíamos acessar os fundos para fazer a folha de pagamento, para aplicar operacionalmente para manter programas pagos semana a semana”, disse ele, citando o impacto da Head Star imediatamente.

Outro senador republicano caracterizou o memorando de segunda -feira como um erro não forçado.

“O caos nunca é bom”, disse o senador.

Mesmo depois que o Escritório de Orçamento da Casa Branca rescindiu o memorando de segunda -feira com um novo memorando na quarta -feira, houve alguma confusão sobre qual financiamento federal permaneceria congelado.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse em comunicado na quarta -feira que as ordens executivas de Trump interrompem a assistência estrangeira, encerrando a DEI e outros programas mencionados no memorando da OMB na segunda -feira “em pleno vigor e efeito”.

“À luz da ordem judicial, a OMB encerrou o memorando para acabar com qualquer confusão sobre a política federal criada pela decisão judicial e a cobertura da mídia desonesta. As ordens executivas emitidas pelo Presidente sobre revisões de financiamento permanecem em vigor e efeitos e serão rigorosamente implementadas por todas as agências e departamentos ”, disse Leavitt em comunicado.

Fonte