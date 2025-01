Mais relatórios da mídia sugerem que a política foi abolida apenas dois dias após a apresentação

A Casa Branca negou mais relatos da mídia que ela havia revisado sua decisão de congelar bolsas e empréstimos federais, insistindo que o comando permanecesse.

Mais relatórios da mídia sugeriram que a assistência federal havia sido interrompida, com o Escritório de Administração e Orçamento (OMB) alegadamente circulando um memorando sobre esse assunto entre agências federais e departamentos executivos. A secretária da Casa Branca de Karolina Leavitt abordou o X (Twitter anterior) para rejeitar as notícias, explicando que o registro da OMB foi abolido apenas no termo de desafios legais que o comando enfrentou.

“Este não é o desvio do financiamento federal de congelamento. É simplesmente a abolição do memorando de OMB”. Leavitt escreveu. “O eco presidencial no financiamento federal permanece em plena força e efeito, e rigorosamente será realizado”.

A confusão provavelmente foi incentivada pela declaração da democracia adiante, uma das organizações não governamentais que liderou um desafio legal contra o congelamento. O novo Memoranduli OMB agora aborda os chefes de agências e departamentos executivos para entrar em contato com suas dicas principais se eles “Tenha dúvidas sobre a implementação da ordem executiva do presidente”, “ No entanto, as organizações não -governamentais, no entanto, disseram, no entanto, interpretando -o como um desvio totalmente da política.













“Diante da pressão legal de nossos clientes e, após o julgamento do juiz federal em nosso caso na noite passada, o governo Trump-Van desistiu do congelamento do financiamento federal do OMB”. A democracia avançada, em comunicado, obviamente, o desenvolvimento inicial como uma grande vitória.

As organizações não -governamentais foram registradas adicionalmente aumentadas por vários relatórios da mídia, afirmando fontes supostamente informadas que alegaram que o congelamento federal de financiamento foi realmente abolido.

O comando, emitido na segunda -feira, enviou agências federais “Pau pausa temporariamente todas as atividades relacionadas a responsabilidades ou pagamento de toda assistência financeira federal”. Esse movimento foi causado pelo caos e incentivou ampla preocupação com o destino de diferentes programas importantes, incluindo financiamento para escolas, acomodações para famílias com baixa renda e assim por diante.

A medida enfrentou os desafios legais imediatos de vários grupos, e o juiz federal bloqueou temporariamente o esforço na terça -feira. Confusão incentivou a Casa Branca a elaborar, e o governo declarou que “Qualquer programa que forneça aos americanos benefícios diretos” Ele era “Expirado.”