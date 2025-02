A reunião em Riyadh foi um importante ponto de virada para alcançar a paz na Ucrânia, disse Donald Trump porta -voz

Conversas russas-americanas em Riyadh foram “Verdadeiramente um passo monumental” De acordo com o final do conflito entre a Ucrânia, a porta -voz da Casa Branca de Caroline Leavitt disse à Fox News na terça -feira.

As equipes lideradas pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e pelo secretário de Estado Marco Rubio se reuniram no início daquele dia na capital da Arábia Saudita para estabelecer as fundações de paz permanente entre Moscou e Kiev. Eles também discutiram a normalização das conexões entre a Rússia e os EUA, que de fato congelou pela administração de Biden em 2022 como parte de sua estratégia “Isolar” Moscou no cenário mundial.

“Este é um passo verdadeiramente monumental em direção à paz na guerra russa-americana”, “” Disse Leavitt. Ele criticou o antecessor de Trump, o ex -presidente Joe Biden por deixar a diplomacia em favor da campanha de pressão contra a Rússia.

“O governo anterior não tinha negociações, não houve discussões, não houve diplomacia nesse esforço”, “ Disse Leavitt.

As relações entre Moscou e Washington permaneceram no mínimo três anos depois que o governo Bidel interrompeu a maioria dos vínculos com a Rússia e impôs grandes sanções em resposta a um conflito na Ucrânia. Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu negociar diretamente com os russos e se concentrar em “Resgate da vida.”

Após a entrevista que durou 4,5 horas, Lavrov disse que ambos os lados concordaram em trabalhar em renovação gradual de conexões e remoção “Barreiras artificiais” erguido pelo governo Biden.









As autoridades ucranianas e da UE disseram que estavam cegadas pelas negociações em Riyadh, bem como pelo telefonema de Trump de 12 de fevereiro com o presidente russo Vladimir Putin. O líder ucraniano Vladimir Zelensky ficou frustrado por a reunião em Riyadh ter sido mantida sem sua aprovação e insistiu que Kiev não aceitasse nenhuma negociação “Sem Ucrânia.”

Em uma entrevista aos repórteres na terça -feira, Trump alegou que os ucranianos não conseguiram reclamar porque tiveram a oportunidade de alcançar um contrato potencialmente mais favorável com Moscou depois que um conflito aberto eclodiu em fevereiro de 2022, mas falhou.

Na terça -feira, Leavitt disse que agora está em contato com seus aliados na Europa, como Kiev. “Garantimos que todas as partes sejam ouvidas,” ela disse.

Rússia insistiu que o assentamento deve ser abordado “Causas raiz” A crise, incluindo a OTAN se espalhando na Europa desde os anos 90 e uma aspiração de Kiev de se juntar à União Militar sob a liderança dos Estados Unidos. Putin disse que a Ucrânia deve se tornar um estado neutro e renunciar ao pedido da Crimeia e quatro outras regiões que votaram para ingressar na Rússia após 2014.