A casa de Djan Faridz foi procurada por KPK no caso Moreiku Maspan

Yakarta, vivo – Os investigadores da Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) conduziram uma busca na Câmara do Ex -Membro do Conselho Consultivo Presidencial (Watmpres) do Presidente Indonésio, Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz.

A busca foi realizada em relação à corrupção da corrupção da corrupção (PAW) do Parlamento Indonésio Harun Masiku. O KPK acredita que existe uma ligação entre Djan Faridz com o caso Masiku Maspan.

“Todos os esforços forçados, tanto as pesquisas quanto as pesquisas são realizados porque os pesquisadores avaliam a relação entre o local e a pessoa realizou o processo com o caso que é tratado direta ou indiretamente”, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, para jornalistas na sexta -feira , 31 de janeiro de 2025.

 Presidente do Partido de Desenvolvimento da Conferência Yakarta (PPP), Djan Faridz Foto: Entre fotos/dhemes reviyanto

A busca foi realizada pelo KPK na casa de Djan Faridz, localizada em Jalan Borobudur, número 26, Mindng, South Yakarta, na noite de quarta -feira, 22 de janeiro. Do esforço forçado, o KPK encontrou uma série de testes que variam de documentos a bens eletrônicos.

No entanto, Tessa ainda não explicou os vínculos de Djan Faridz no caso Harun Rasuah. Ele apenas garantiu que o pesquisador não era arbitrário na busca e certamente tinha fortes razões e vínculos com um caso de corrupção.

“Materialmente, ele disse, é claro que peço desculpas porque não pode ser aberto. Porque, na verdade, está incluído no material de pesquisa”, disse ele.

“Esperamos que este caso possa ser concluído em breve e que os colegas e o público possam descobrir em qual julgamento e como a construção deste caso”, continuou ele.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) foi emissor uma lista de busca de pessoas (DPO) para Masaraku Harun, que agora é desconhecida. Na carta do DPO, foram incluídas as mais recentes características de Harun Masiku.

Harun Masiku suspeita em um caso de corrupção na forma de suborno de membros intermediários (PAW) 2019-2024 do Parlamento Indonésio. O ex -candidato PDI Ladjuangan (PDIP) tornou -se um fugitivo de quatro anos. O status DPO para Maspiku foi determinado pelo KPK desde janeiro de 2020.

Na carta do DPO, o KPK escreveu a identidade completa do meu espelho. De fato, a última foto também foi incluída.

“Recursos especiais: cafés, som, delgado, persistência, sotaque de Toraja/Bugis”, disse a declaração de carta do KPO DPO que é vista na sexta -feira, 6 de dezembro de 2024.

 O KPK lançou as mais recentes características especiais do meu espelho.

Então, na letra DPO, suas características físicas também têm uma altura de 172 cm, cabelos pretos, cor da pele marrom. Nik Harun Masiku também foi escrito, ou seja, 317405210370017 e Número do passaporte C1089508.

A última carta do DPO incluiu quatro de suas últimas fotos de Harun, onde ele parecia estar usando óculos com uma camisa branca. Além disso, há também uma foto de Aaron com uma camisa preta e uma jaqueta vermelha. Além disso, duas fotos do meu molho de espelho Batik são impressas.

“O DPO é uma atualização do DPO emitido no início de 2020”, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, na sexta -feira, 6 de dezembro de 2024.