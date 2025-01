A ‘casa dos sonhos’ de Ricki Lake destruída em incêndios em Los Angeles

Querendo saber o que aconteceu Ricky Lago casa dos seus sonhos? Ricki Lake deu notícias comoventes: os devastadores incêndios florestais de Los Angeles destruíram sua amada casa em Malibu, onde ela se casou com seu marido, Ross Burningham.

Aqui está o que sabemos: a declaração emocional de Lake, a linha do tempo do incêndio e como o desastre impactou celebridades e residentes em todo o sul da Califórnia.

O que aconteceu com a ‘casa dos sonhos’ de Ricki Lake?

Incêndios florestais devastadores no sul da Califórnia destruíram a casa de Ricki Lake em Malibu, que a ex-apresentadora de talk show chamou de “casa dos sonhos”.

Em 8 de janeiro de 2025, Lake compartilhou a trágica notícia no Instagramdizendo: “Está tudo acabado.” Ela revelou que um amigo tentou corajosamente salvar a propriedade, mas não conseguiu evitar sua destruição. Lake descreveu a casa como “o paraíso na terra” e observou que ela e seu marido, Ross Burningham, se casaram lá em janeiro de 2022.

Lake comprou a propriedade em Malibu há cinco anos e meio, antes de iniciar a construção da casa em 2019. Em um Facebook Em uma postagem de agosto de 2019, ela comemorou o progresso, escrevendo: “Minha nova casa em #Malibu está acontecendo! “Comprei esta propriedade sagrada há cinco anos e meio e ela finalmente está tomando forma.”

Ele regularmente compartilhava nas redes sociais as vistas do pôr do sol em sua casa, e a perda foi descrita como “imensurável”, de acordo com PESSOAS. Lake também expressou simpatia por outras pessoas afetadas pelos incêndios, dizendo: “Lamento junto com todos que sofrem durante este evento apocalíptico”.

O incêndio florestal, conhecido como Palisades Fire, tornou-se um dos mais destrutivos da história do condado de Los Angeles, consumindo mais de 11.800 acres e causando a destruição de mais de 1.000 estruturas. Os incêndios causaram evacuações em massa e aproximadamente 100.000 residentes foram forçados a deixar suas casas. O número de mortos subiu para cinco.

Várias celebridades, incluindo Ricki Lake, Adam Brody, Leighton Meester, Anthony Hopkins e Paris Hilton, perderam suas casas nos devastadores incêndios florestais. Ashton Kutcher juntou-se aos esforços de combate a incêndios ajudando seus amigos a proteger suas propriedades. Enquanto isso, as autoridades estão pedindo aos residentes que economizem água, enquanto os bombeiros lutam com recursos limitados para combater as chamas.